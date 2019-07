Frase choc contro il carabiniere | ora la prof ritratta | Non sono stata io

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Francesco Curridori Eliana Frontini, lache ha insultato ilucciso a Roma, ora: “Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere, miassunta una responsabilità non mia" “Quel post non l’ho scritto io, chi mi conosce sa che non penso quelle cose”. Si difende così Eliana Frontini, laessoressa di Novara finita nell'occhio del ciclone per aver scritto "uno di meno" riferendosi al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma con 11 coltellate da due ragazzi americani. “Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere, miassunta una responsabilità non mia. Non si è trattato di hackeraggio, semplicemente è stato usato il mio account e il mio computer. Non l’ho detto prima perché non credevo che la vicenda assumesse questo peso...”, spiega all'Ansa l'insegnante di Storia dell'arte al liceo scientifico Pascal di Romentino ( provincia di ...

