Foto del ragazzo americano bendato in caserma | per i media statunitensi è un atto illegale

Le possibili conseguenze della Foto del ragazzo americano bendato in caserma : Il carabiniere che ha bendato Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due indagati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ha spiegato di averlo fatto per evitare che vedesse elementi legati all'inchiesta che apparivano in quel momento su alcuni schermi presenti nella stanza. Se questa versione dei fatti è vera lo stabiliranno i magistrati. Il militare, nel frattempo, è stato individuato e trasferito ad altro ...

La difesa del 19enne americano : “Foto con benda? Verificheremo” : "In sede di interrogatorio non e' accaduto nulla di anomalo, altrimenti saremmo intervenuti, ma vogliamo capire cosa e' successo". Lo afferma l'avvocato Francesco Codini, difensore di Finnegan Lee Elder, il 19enne californiano che ha confessato di essere l'autore materiale delle 11 coltellate al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, commentando la foto in cui Natale Hjort appare bendato e con le mani legate in una caserma dei carabinieri. "Domani ...

Sui giornali Usa la Foto choc dell’americano in caserma Militare trasferito. Salvini : «Unica vittima il carabiniere» : Dal Washington Post a Bloomberg, i media statunitensi raccontano come uno dei due accusati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega sia stato «illegally blindfolded», illegalmente bendato

Carabiniere ucciso a Roma - media Usa scioccati dalla Foto del ragazzo bendato : “Un atto illegale” : “Un atto illegale”. Washington Post e Los Angeles Times commentano così l’immagine di Gabriel Natale-Hjorth, bendato e col capo chino. Una foto comparsa su tutti i principali media americani, che danno ampio spazio all’arresto di due ragazzi della California, accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cercello Rega. Anche Cnn parla di “un’immagine scioccante” e riferisce dell’avvio delle indagini ...

Carabiniere ucciso - l’Arma : “La Foto del sospetto bendato un fatto grave”. Il Pg : “Interrogatori svolti regolarmente” : Individuati il pusher e l’intermediario. L’avvocato di Elder: «Voglio sapere se è stato bendato anche il mio assistito». Polemica politica: il ministro Salvini: «La vittima è il Carabiniere», Fiano (Pd): «Il ministro della paura, fomenta rabbia e odio»

