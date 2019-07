Sedicenne bocciato a scuola | il padre mette un annuncio incredibile sui social

Fonte : baritalianews

(Di domenica 28 luglio 2019) Un ragazzo di 16 anni è statoe ilritenendo, giustamente, che ciò sia avvenuto perché durante l’anno il ragazzo non ha fatto il proprio dovere ha messo unsuicon cui cercava lavoro per il suo ragazzo. Ma il papà, evidentemente deluso e arrabbiato con il figlio non cercava un lavoro qualunque ma un lavoro duro che fosse pagato poco, anche un euro all’ora, e anche che venisse ricompensato in natura e così fa un esempio: “Pagamento anche con baratto, del tipo lui lavora e io e mia moglie veniamo a mangiare (se si tratta di ristorazione)”. Dunque ilha voluto dare una bella lezione al figlio trovandogli un lavoro e facendogli capire quanto il danaro si debba sudare per guadagnarselo. Non sappiamo se il lavoro è stato trovato ma certamente il ragazzo anche suiè stato messo in cattiva luce. E forse questo era l’altro ...