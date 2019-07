Grasso | Non ci si abbassa a livello dei criminali

Grasso : “Il sospetto bendato? I servitori dello Stato non si abbassano al livello dei criminali. A Provenzano chiesi di cosa avesse bisogno” : La Lega lancia sondaggi sul caso, Matteo Salvini e Giorgia Meloni parlano di “un’unica vittima”, Mario Cerciello Rega, il carabiniere assassinato a Roma. Così la foto dello studente americano bendato nella caserma di via Selci, poco dopo essere Stato prelevato dall’hotel perché sospettato dell’omicidio del vice-brigadiere, provoca la reazione delle opposizioni. Anche quella dell’ex presidente del Senato, ...

Pamela Prati a Live-Non è la D'Urso - Aldo Grasso : "Cosa c'è dietro - cosa non sapete" : Arriva il giorno in cui anche Aldo Grasso scrive del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. Lo fa, ovviamente, nella sua rubrica di critica televisiva sul Corriere della Sera, in cui ricorda come Live-Non è la D'Urso sia una miniera d'oro per Publitalia. Dunque rimarca come Barbara D'Urso sia bravissim

Csm - Grasso : lascio MI - non presidenza Anm : 16.00 "Non andrò dimissionario al Comitato direttivo centrale del 16 giugno.Ascolterò ciò che diranno gli altri componenti". Lo precisa il presidente dell' Anm, Pasquale Grasso, ricordando di essersi dimesso da Magistratura Indipendente e non dalla presidenza del sindacato delle toghe. "Mi sono dimesso da MI perché contesto la decisione di chiedere il rientro dei consiglieri", spiega Grasso.MI ha chiesto ai 3 magistrati coinvolti ...

Chris Hemsworth rivela che ai suoi figli il Thor Grasso Non è piaciuto! : Chris Hemsworth, l’attore confessa che i figli non hanno apprezzato l’evoluzione del suo personaggio in Avengers: Endgame. Il Thor Grasso nell’ultima pellicola targata Marvel Studios è piaciuto ai fan? Chris Hemsworth nell’ultimo film dei Marvel Studios ha interpretato al cinema un Thor diverso rispetto al passato… Dopo gli avvenimenti di Avengers: Infinity War, nell’ultima pellicola dell’Universo ...