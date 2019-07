Paura a Verona | crolla parte del tetto del Duomo durante la messa

Fonte : fanpage

(Di sabato 27 luglio 2019) L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sabato 27 luglio mentre erano in coro le celebrazioni religiose per la consuetapomeridiana. l distacco didel soffitto dell'edificio di culto fortunatamente è avvenuta in una zona dove non vi erano fedeli e non vi è stato alcun ferito .

jacopo_verona : @FrancescoVava @matteosalvinimi Violenza, volgarità. Aggiungo odio e paura. #salvini - jacopo_verona : @matteosalvinimi Rispetto per il carabiniere ucciso. Non tanto rispetto verso un ministro che sta alimentando #odio… - larenait : Provincia di #Verona Fortunatamente nessun ferito, decisivo l'intervento dei vigili del fuoco. Le immagini -