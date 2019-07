Nel Paese di Giuliani i carabinieri non possono sparare

Oppo ha presentato in Italia il suo smartphone 5G. La strategia e quanto ha investito Nel nostro Paese : Se Huawei aveva scelto Milano per annunciare il suo piano di investimenti da 3,1 miliardi di dollari in due anni (con la creazione di tremila posti di lavoro: mille diretti e duemila indiretti), Oppo invece ha puntato su Roma per il lancio di Reno 5G, il telefonino che intende sfruttare le reti superveloci di nuova generazione (una delle primissime aziende a farlo): data di arrivo in Italia prevista, con TIM, fine luglio. Marchio ancora ...

Ice - Nell'export la chiave per tornare a far crescere il paese : "Sostenere l'export attraverso l'innovazione e' la chiave per la crescita del paese, lo sviluppo dei territori, l'occupazione e l'inclusione

Incendi in Portogallo : terminata la fase di emergenza Nel centro del Paese : In Portogallo, la lotta contro gli Incendi boschivi che hanno colpito il centro del Paese dura da 4 giorni, ma adesso la situazione è in miglioramento: la protezione civile ha spiegato che spera di “superare” la fase di emergenza nel corso della giornata. “Abbiamo fatto uno sforzo costante e cercheremo di proseguire questa mattina“, ha dichiarato il comandante Luis Belo Costa, portavoce dei servizi di protezione civile, ...

Incendi in Portogallo - inferno Nel cuore del Paese : grande mobilitazione - almeno 20 feriti : Il centro del Portogallo è assediato dagli Incendi, che divampano in una regione montuosa già colpita due anni fa: sul posto aerei ed elicotteri, che si sono uniti a 1.300 vigili del fuoco. Si tratta di una delle più grandi mobilitazioni mai viste nella zona: è stata dispiegata per combattere o roghi nella regione boschiva di Castelo Branco, 200 km a nord di Lisbona. almeno 20 persone sono rimaste ferite – 8 vigili del fuoco e 12 civili ...

La sai l'ultima? - Digital Edition - Paolo Bonolis : "Conobbi Raimondo ViaNello mentre facevamo la pipì... Mio padre mandò a quel paese Mike Bongiorno" : Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti della quinta puntata di La sai l'ultima? - Digital Edition, il varietà comico di Canale 5 condotto da Ezio Greggio.Il conduttore romano, durante il proprio intervento, ha offerto ai telespettatori una "lezione" sulla comicità romana e sulla "romanità" in generale ma ha anche ricordato alcuni grandi della televisione del passato con una serie di aneddoti.prosegui la letturaLa sai l'ultima? - Digital ...

Oltre 600 eventi Nel mondo per promuovere Bel Paese in 2019-2021 : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Oltre 600 eventi nel mondo per promuovere il turismo made in Italy puntando su crescita e sostenibilità. E’ quanto prevede il piano triennale 2019-2021 elaborato dall’Enit e presentato oggi al Mipaaft dal presidente Giorgio Palmucci e dal ministro dell’Agricoltura e Turismo Gian Marco Centinaio. La nuova strategia per promuovere il Bel Paese prevede anche attenzione ai diversi segmenti di ...

De Gennaro (Leonardo) : “Con IBF Servizi - Nell’agroalimentare il Paese fa sistema” : Roma, 17 lug. (Adnkronos/Labitalia) – ‘Dall’unione tra tecnologia aerospaziale e settore agroalimentare, due eccellenze dell’Italia nel mondo, nasceranno Servizi innovativi per lo sviluppo sostenibile delle attività italiane di tutte le dimensioni, con opportunità sul mercato globale”. Lo ha dichiarato oggi Gianni De Gennaro, presidente di Leonardo, in occasione della presentazione di IBF Servizi, primo hub ...

La verità sull'impatto dei richiedenti asilo Nel nostro Paese : “Tra il gennaio 2014 e il dicembre 2017, i Paesi europei hanno ricevuto 4 milioni di nuove richieste di asilo, il triplo rispetto ai quattro anni precedenti. Nello stesso periodo (2014-2017), circa 1,6 milioni di persone hanno beneficiato di una forma di protezione internazionale.Per l’insieme dei Paesi europei, questo marcato afflusso di rifugiati nei paesi di accoglienza è stimato incidere sulla forza lavoro solo per lo ...

Maltempo - è un Luglio di meteo estremo sull’Italia : 10 violente grandinate al giorno Nel nostro Paese! : Nel prima metà del mese di Luglio sull’Italia si sono abbattute in media più di 10 grandinate violente al giorno che hanno provocato pesanti danni nelle città e nelle campagne dove in questo momento i chicchi distruggono verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta mandando in fumo un intero anno di lavoro. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che investe il Paese ...

Immigrazione interna - dove gli italiani si trasferiscono di più Nel nostro Paese : Immigrazione interna, dove gli italiani si trasferiscono di più nel nostro Paese Si parla soprattutto dell’Immigrazione dall’estero, ed è naturale, è al centro dell’attenzione dei media a livello internazionale. Tuttavia gli spostamenti più importanti sono quelli interni, e che interessano coloro che, italiani o stranieri, si trasferiscono da una regione all’altra, da una provincia all’altra, o magari anche ...

Spadafora : “Salvini è responsabile per la deriva sessista Nel Paese”. Il ministro chiede le sue dimissioni : Bufera nel governo per un'intervista rilasciata dal sottosegretario pentastellato Vincenzo Spadafora, che punta il dito contro Salvini, ritenendolo uno dei maggiori responsabili per la deriva sessista nel Paese. Salvini chiede le sue dimissioni e minaccia la crisi: "Se ogni giorno c'è un sottosegretario Cinque stelle che si alza e la spara, diventa impegnativo". Di Maio prende apertamente le difese del suo sottosegretario.

La Cina controlla gli smartphone a chi entra Nel Paese. Sicurezza o clima del terrore? : Verrebbe da dire “che figli di Trojan” e stavolta non ci sarebbe alcun riferimento a vicende nostrane che hanno evidenziato le italiche miserie. L’epiteto tecno-scurrile in questo caso è indirizzato agli agenti della Polizia di frontiera della Repubblica Popolare Cinese, in servizio al confine con il Kyrgyzstan. Gli sbirri della regione di Xinjiang stanno conducendo una delle più acrobatiche operazioni di pedinamento virtuale e controllo ...

Un sogno in affitto - su Sky Uno Paola Marella ci porterà Nelle case più belle del nostro paese : Un sogno in affitto, su Sky Uno dal 9 luglio arriva il programma che ci porterà tra le più belle dimore d’Italia, con Paola Marella.Paola Marella è l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, l’abbiamo conosciuta in tantissimi programmi anche sui canali Discovery. Paola Marella da stasera sarà protagonista di Un sogno in affitto, un nuovo programma che andrà alla scoperta delle case più chic nelle zone ...

Iran - due scosse di terremoto Nella parte occidentale del Paese : Iran, due scosse di terremoto nella parte occidentale del Paese Due scosse di terremoto hanno colpito l'Iran occidentale nella mattinata. La prima di 5,7 sulla scala Richter, la seconda di 5,1. Parole chiave: Iran ...