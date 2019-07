Mozione Pd anti-Salvini | solo una volta un ministro sfiduciato in Parlamento

Sky Atlantic - proteste per il documentario di Di Battista in America : tagliata la proMozione social : "Elimina tweet" l'opzione scelta dal team social di Sky Atlantic, canale di Sky Italia dedicato alle serie televisive, per il post con cui ha annunciato la messa in onda del nuovo appuntamento con Il Racconto del Reale, dedicato al racconto del viaggio in Centro America di Alessandro Di Battista.È accaduto tutto nelle scorse ventiquattro ore: in vista della messa in onda della trasmissione - in palinsesto questa sera, domenica 21 luglio, alle ...

Sky Atlantic - proteste per il documentario di Di Battista in America : tagliata la proMozione social : "Elimina tweet" l'opzione scelta dal team social di Sky Atlantic, canale di Sky Italia dedicato alle serie televisive, per il post con cui ha annunciato la messa in onda del nuovo appuntamento con Il Racconto del Reale, dedicato al racconto del viaggio in Centro America di Alessandro Di Battista.È accaduto tutto nelle scorse ventiquattro ore: in vista della messa in onda della trasmissione - in palinsesto questa sera, domenica 21 luglio, alle ...

Pd : Ceccanti - ‘no argomenti convincenti per dire no a Mozione sfiducia Salvini’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il rifiuto di Salvini di presentarsi alla Camera sulla vicenda russa è legata alla cortina fumogena di queste ore sulla falsa crisi, al netto di alcune fibrillazioni reali, che però non possono oscurare il fatto che la maggioranza proprio in queste ore stia votando compatta come un sol uomo il decreto sicurezza-bis”. Lo sottolinea Stefano Ceccanti del Pd.“Per questa ragione -aggiunge- ...

Pd : Valente - ‘avanti su Mozione sfiducia - mandiamo a casa governo’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Basta con questo vergognoso teatrino, ogni giorno un litigio che blocca il Paese. Il M5S venga allo scoperto e invece di fare il solito gioco delle parti, ci dica se è pronto a votare una mozione di sfiducia del Pd a questo governo irresponsabile e disastroso”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente.“Non erano loro quelli che avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di ...

Digos denunciata a Salerno per la riMozione dello striscione anti-Salvini : È stato presentato un esposto sull’operato degli agenti Digos che lo scorso 6 maggio ordinarono la rimozione dello striscione “questa Lega è una vergogna”. Il drappo era esposto all’esterno di un’abitazione nello stesso giorno in cui Matteo Salvini teneva un comizio nella città campana.A denunciare gli agenti Marco Giordano giornalista e cittadino salernitano. Per quell’episodio, nel ...

Unieuro lancia la proMozione “LaMia” con una bici pieghevole in regalo su tantissimi prodotti : Unieuro "LaMia" regala una bicicletta pieghevole su tanti prodotti come smartphone, notebook, smart TV e dispositivi per la smart home. L'articolo Unieuro lancia la promozione “LaMia” con una bici pieghevole in regalo su tantissimi prodotti proviene da TuttoAndroid.

Ivan Golunov - giornalista anticorruzione arrestato in Russia : “Ricoverato con sospetta comMozione cerebrale” : E’ stato arrestato dalla polizia a Mosca con l’accusa di traffico di stupefacenti. Poche ore più tardi è stato ricoverato in ospedale dopo un malore con “diversi lividi sulla gabbia toracica” e “una sospetta commozione cerebrale“, che farebbero pensare a un pestaggio. E’ accaduto a Ivan Golunov, reporter investigativo del quotidiano online Meduza di Riga noto per le sue inchieste sulla corruzione. Golunov, 36 ...