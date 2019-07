La bimba caduta in piscina non ce l’ha fatta | è morta dopo sei giorni di agonia 

Fermo - morta dopo 6 giorni la bimba di 4 anni caduta nella piscina del villaggio vacanze : È morta dopo 6 giorni di ricovero la bambina di 4 anni che il 21 luglio era caduta nella piscina di un villaggio vacanze di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. La piccola era sfuggita per un attimo all’attenzione dei suoi famigliari ed era caduta nella vasca idromassaggio del centro vacanze, finendo con la testa sott’acqua. Quando le persone a bordo piscina si erano accorte di quanto stava accadendo, molti avevano ...

Dopo 6 giorni è morta la bimba caduta in piscina mentre era in vacanza : A Porto Sant'Elpidio. Era sfuggita al controllo dei genitori e Dopo alcune ricerche è stata trovata in piscina con la testa sott'acqua

Porto Sant’Elpidio - morta la bimba caduta in piscina domenica scorsa : Porto Sant’Elpidio, morta la bimba caduta in piscina domenica scorsa È deceduta ieri, 26 luglio, la bambina di quattro anni che era accidentalmente finita in acqua nel "Centro vacanze La Risacca", nel Fermano. La piccola era ricoverata all’ospedale di Ancona da sei giorni. A darne notizia lo stesso villaggio sulla propria ...

Fermo - morta la bimba di 4 anni caduta in piscina al centro vacanze dopo 6 giorni di agonia : È morta la bimba di 4 anni che ha rischiato di annegare cadendo in una piscina nel "centro vacanze La Risacca" di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. L'incidente si è verificato domenica scorsa: la piccola, dopo un massaggio cardiaco prolungato, era stata salvata dai soccorritori che l'avevano poi trasferita all'ospedale di Ancona dove però è deceduta. "Chiediamo a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera per questa ...

Morta la bimba caduta in piscina a Porto Sant’Elpidio : E' Morta ieri sera la bimba di quattro anni caduta in una piscina domenica nel 'Centro vacanze La Risacca' di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Era ricoverata all'ospedale di Ancona. Il Centro ha scritto un post su Facebook: "Abbiamo appena ricevuto la notizia che la bimba che ha rischiato di affogare in piscina la scorsa domenica purtroppo non ce l'ha fatta. Tutto lo Staff si stringe nel dolore al fianco della famiglia della piccola. Chiediamo a ...

bimba caduta da una nave da crociera mentre era in braccio al nonno : “Lui pensava ci fosse un vetro di protezione” : FQ Magazine nonno gioca con la nipote sul ponte di una nave da crociera e la espone nel vuoto: tragico incidente Vanno avanti le indagini sulla morte di Chloe Wiegland, la Bimba di 18 mesi originaria dell’Indiana, morta dopo essere caduta da un’altezza di almeno 100 metri mentre si trovava in braccio al nonno materno, Salvatore Anello, a bordo di ...