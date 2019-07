ELEONORA BARBARESCHI | FIGLIA LUCA ' Non mi lascia eredità? Il problema è un altro'

Luca Barbareschi : “Ho tolto l’eredità ai miei figli”. ELEONORA risponde al padre : Al Corriere della Sera, Eleonora Barbareschi risponde al padre Luca : "Mi è mancata la sua presenza. Non lo faceva per...

“Niente eredità ai miei figli” - ELEONORA BARBARESCHI : “Ho voluto dimostrare che non ero una demente” : "Confondere la linea sottile che intercorre tra il rendere un figlio libero di emanciparsi e l’abbandono", questo è il problema secondo Eleonora Barbareschi, che commenta le parole di suo padre, il quale ha detto di non voler lasciare alcuna eredità ai suoi sei figli. In un'intervista al Corriere ha raccontato delle crisi di rapporto con suo padre (avrebbe voluto cambiare cognome) e poi della riconciliazione: "ho scelto un percorso distante, per ...