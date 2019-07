Fonte : eurogamer

(Di sabato 27 luglio 2019) Lo scorso maggio abbiamo sentito parlare del nuovo capitolo videoludico dedicato aWho, ovveroWho - Theof, titolo VR in uscita per PSVR, visori Oculus e Vive.Ebbene, ilsarà l'inizio di una nuova saga nella quale il giocatore non andrà a vestire i panni del dottore, bensì quella di un suo assistente. Ci ritroveremo dunque faccia a faccia con moltissimi villain della serie tra cui Daleks, ma non ci dovremo stupire se incontreremo anche Cybermen e Weeping Angels. Tra le vecchie conoscenze, inoltre, vi saranno anche alcuni nuovi nemici con cui dovremo misurarci nel.Nel brevedipossiamo vedere alcuni elementi puzzle deldurante la prima missione. Sembra che Daleks stia ancora cercando di invadere la terra, e diWho non vi è alcuna traccia. Come faremo a fermare la minaccia?Leggi altro...

Eurogamer_it : Doctor Who - The Edge of Time si mostra nel suo primo filmato di gioco #DoctorWho - _gior5_ : Qualcuno sa come vedere la 10×7 di doctor who? Non riesco a trovare lo streaming aaaa - starkangels : vi dico che non ho mai visto doctor who (se non qualche episodio a caso in tv pls non picchiatemi) ma ho visto ques… -