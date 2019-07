CorSport | Per Icardi il Napoli aspetta i saldi forte della sentenza di Zhang | “Mai alla

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) Sul Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà scrive che la vicendaandrà avanti probabilmente fino a metà agosto. E intanto il futuro dell’argentino condiziona l’intero mercato degli attaccanti. La Juve ha il problema di Higuain, che diventa trasferibileRoma solo in presenzacertezza di avere in rosa Maurito (a meno che non arrivi Lukaku, qualora le manovre di disturbo all’Inter dovessero tramutarsi in un assalto convinto al belga). La Roma, però, non puòre Higuain fino a ferragosto. L’Inter neppure, altrimenti “deve andare di extrabudget per prendere subito gli specialisti per Conte”. E poi c’è il, che, alle prese con Pépé, non abbandona la pista dell’argentino e pensa al futuro di Milik. “MaiJuve” In questo giro di attese che non possono prolungarsi troppo oltre, ci sono le parole lapidarie del presidente dell’Inter Steven: ...

