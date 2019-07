Astronomia | Gaia scova un raro evento nel cielo di Giove

Astronomia : i “vagiti” della Via Lattea nel mirino di Gaia : Occhi puntati sul passato della Via Lattea, in cui ha avuto un ruolo preponderante un ‘tamponamento’ tra il nucleo di base della nostra galassia e la ‘collega’ nana Gaia-Encelado, con conseguenze anche per le popolazioni stellari. È quanto emerge da un nuovo studio, che, grazie ai dati della missione Gaia dell’Esa, ha tracciato la sequenza di eventi che ha portato alla nascita della Via Lattea; la ricerca è stata appena pubblicata su Nature ...