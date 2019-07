Once è il nuovo singolo di Liam Gallagher da Why Me? Why Not audio e testo

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ildi. Arriva il 26 luglio il terzo estratto da Why Me? Why Not., prossimo album che l'ex Oasis ha annunciato in uscita per il 20 settembre.arriva dopo il rilascio del primo brano Shockwave e The River, nei quali l'artista ha indagato atmosfere rock e blues, mentre conè tornato a proporre un ballata, così da dare una nuova anticipazione di quello che sarà ilalbum, seguito naturale di As You Were. Già nota la copertina delche ha pubblicato sui suoi canali social a seguito dell'annuncio del brano che sarà contenuto nella tracklist delalbum che è già disponibile per i pre-order. La nuova prova discografica diarriva quindi a due anni dal suo debutto come solista in As You Were. L'album dovrebbe far parte di una trilogia che sarà completata con il rilascio di un altro volume, al quale potrebbe ...

