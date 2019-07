Libri sotto un cielo di stelle a Scicli

Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 26 luglio 2019) Maurizio Crosetti racconta Fausto Coppi: al via sabato ala rassegna letteraria “undi”. Appuntamento alle 20.30

FredBurkle : Peggio di lei quelli che vogliono passare per gli intellettuali che non sono, poi sotto la copertina dei loro libri… - La_BalenaBianca : RT @italosvevolibri: Cosa leggere sotto l'ombrellone? @La_BalenaBianca consiglia il libro di Paolo Pergola 'Attraverso la finestra di Snell… - UgoMorelli : RT @FIMCislStampa: Come tutti gli anni, alcuni suggerimenti #Fim Cisl di libri da leggere sotto l’ombrellone ?? ...ma anche in montagna ?? Q… -