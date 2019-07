iPhone 11 | uscita | prezzo e caratteristiche

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un miliardo di dollari. È questo ilche Apple ha dovuto sborsare per il successore di11 e acquistare la divisione modem di Intel relativa agli smartphone e assicurarsi la possibilità di produrre in proprio i modem 5G che saranno a bordo della gamma 2020, i primicompatibili con il nuovo standard di trasmissione. Per il 2019 è tardi, purtroppo, e i nuoviin arrivo a settembre avranno un altro compito. L'obiettivo è puntellare i punti di forza, rilanciarsi nel mercato smartphone e rincorrere Samsung e Huawei in cima alla lista dei costruttori con più telefoni venduti. Come accade oramai da qualche anno, anche nel 2019 Cupertino dovrebbe lanciare una gamma composta da tre smartphone:11 (o XI) e 11 Max eXR 2019 – se si chiameranno così, visto che non c'è ancora l'ufficialità sui nomi. ...

e2f2ab15db2043b : @LucaBizzarri @Radio24_news @OGiannino C'è l'hai presente l'uscita del nuovo iPhone, o il primo giorno di saldi? Ug… - AppleEducate : RT @AppleZein: UFFICIALE! Samsung Galaxy Fold ed iPhone 11 arriveranno CONTEMPORANEAMENTE - AppleEducate : RT @PonzioMirko: UFFICIALE! Samsung Galaxy Fold ed iPhone 11 arriveranno CONTEMPORANEAMENTE -