Gwyneth Paltrow | «Non ho paura d’invecchiare»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2019)Il tempo che passa è una linea retta che non si ferma e con cui trovare un compromesso.ci è riuscita. Oggi, a quasi 47 anni (li compirà il prossimo 27 settembre) l’attrice americana e fondatrice del sito Goop, che dal 2008 dà consigli di lifestyle, ammette di non avered’invecchiare. E di vedersi cambiata. Lo ha raccontato, insieme a Jean Godfrey-June e Megan O’Neill, in uno degli ultimi episodi del podcast The Beauty Closet, che l’attrice ha lanciato con Goop. Non è stato facile.racconta infatti di non essere sempre stata a suo agio con il suo aspetto negli anni ma il tempo l’ha aiutata ad adattarsi e sentirsi bene. View this post on ...

aurelioebasta : @Monte3M Gwyneth Paltrow, Eva Green e Anne Hathaway ( di quest'ultima sono innamorato in segreto, non dirlo a nessuno ????) - sognamijauregui : RT @starkxlewis: Gwyneth Paltrow non si ricorderà neanche di aver recitato in una puntata glee figuriamoci se ricorderà qualche nome di qua… - softinctva : RT @starkxlewis: Gwyneth Paltrow non si ricorderà neanche di aver recitato in una puntata glee figuriamoci se ricorderà qualche nome di qua… -