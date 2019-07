Galles | finge di essere malata per farsi pagare il matrimonio

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Emanuela Carucci Ad aver commesso la truffa è una giovane mamma che si è rivolta ad un'associazione che finanzia dai cinque ai dieci matrimoni all'anno a pazienti oncologici in fase terminale Ha finto diunaterminale di cancro edaffetta da insufficienza epatica perilda un'associazione benefica, la "Wish for a Wedding", che si occupa proprio di finanziare i matrimoni ai malati terminali di tumore. È la storia di Carla Louise Evans, una donna di 29 anni di Trecenydd, una città del. La donna aveva architettato la truffa per riuscire adare dall'organizzazione 15mila sterline per coronare il suo sogno. Peccato, però, che goda di ottima salute e ora rischia una pena detentiva da sei mesi a tre anni. La donna, finita davanti al giudice, rischia dicondannata per frode e falsificazione di documenti. Evans aveva ...