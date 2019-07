Emanuele Morganti | 3 condannati e un assolto per la morte del 20enne fuori da un locale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Tre condanne e un’assoluzione per ladi, deceduto dopo un pestaggioda unad Alatri, in provincia di Frosinone, avvenuto il 26 marzo 2017, nella piazza del paese. Il ventenne di Tecchiena, aggredito dal branco in piazza Regina Margherita, morì a distanza di poche ore al policlinico Umberto I di Roma. La Corte d’Assise del tribunale di Frosinone ha condannato oggi il 26enne Michel Fortuna e i fratellastri Paolo Palmisani e Mario Castagnacci a 16 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale., invece, Franco Castagnacci, padre di Mario. Per loro è caduta l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Più dure erano infatti le richieste dei pm: per Michel Fortuna avevano chiesto l’ergastolo, per Mario Castagnacci 28 anni, per Paolo Palmisani 26 anni e per Franco Castagnacci 24 anni. La sentenza, che ha ridotto le pene ...

Alessio_Porcu : Sedici anni per l'omicidio di Emanuele: perché non c'è ergastolo e c'è un assolto - martinasperduti : Sedici anni per l’omicidio del giovane Emanuele Morganti. Una giustizia che non è giustizia. Una giustizia che ha a… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Emanuele Morganti fu ucciso due anni fa fuori da una discoteca del Frusinate. Oggi la sentenza, con tre condanne -