Sky | tutte le serie tv in onda e on demand ad agosto

1969-2019 : 50 anni dal primo sbarco sulla luna. Tutte le proposte Rai - Mediaset - La7 e Sky : sbarco sulla Luna - 20 luglio 1969 Sono passati 50 anni dal 20 luglio 1969, giorno in cui Neil Armstrong calcò per la prima volta la superficie lunare. Per festeggiare l’importante anniversario Tutte le tv proporranno nei prossimi giorni numerosi speciali dedicati ad uno dei momenti epocali della storia dell’umanità. Live, speciali, rivisitazioni storiche, film, serie tv e tanti documenti dell’epoca monopolizzeranno la programmazione ...

Diritti tv Serie A calcio : Sky - Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2019-2020 : La Serie A 2019-2020 incomincerà sabato 24 agosto e si concluderà domenica 24 maggio, ci aspettano nove mesi di grande calcio: 38 giornate tutte da vivere, tante sfide avvincenti e appassionanti, tanti incroci da non perdere che attireranno l’attenzione di tutti gli appassionati e tifosi. Un totale di 380 incontri per conoscere chi conquisterà lo scudetto, chi si qualificherà alla Champions League, chi si consolerà con l’Europa ...

Sky - tutte le serie tv in onda e on demand a luglio : Anche a luglio continuano sui canali Sky e in contemporanea anche sul servizio on demand le novità dal punto di vista di serie tv e documentari. Molti gli appuntamenti dedicati al 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, che ricorre il 20 luglio, fra speciali di approfondimento su Sky Tg24 e documentari su altri canali. Ma anche le serie tv sono ben nutrite: ritorna Riviera, mentre Legion e Timeless giungono alle battute finali e fa il suo ...

