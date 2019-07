Reggina | le parole di Toscano sul sorteggio dei calendari | “E’ un campionato di fuoco | ci

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Prima o dopo dobbiamo incontrarle tutte”. E’ questo il commento del tecnico della, Domenico, sulo del girone C di Serie C, stagione 2019/20. “E’ undi, ci sono piazze importanti come la– continua l’allenatore amaranto – e organici costruiti per tentare il salto di categoria. La cosa più importante è arrivare nel modo giusto a inizio, avendo cosi più possibilità di fare un risultato positivo a prescindere dell’avversario”.L'articolo, ledisuldei: “E’ undi, ci sono grandi piazze” CalcioWeb.

