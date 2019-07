Mondiali Nuoto 2019 – Oro e record del mondo per l’Australia nella staffetta femminile

Matteo Restivo - Mondiali Nuoto 2019 : “Non mi sono mai sentito in gara - peccato perché la finale era alla portata” : Si è concluso amaramente il Mondiale di Matteo Restivo, eliminato nelle semifinali dei 200 dorso della rassegna iridata natatoria in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. L’azzurro, dopo aver superato con discreta tranquillità le batterie mattutine, ha disputato una semifinale al di sotto del proprio potenziale con un pessimo 1:58.12 valevole solo per la settima piazza nella seconda Heat e per il 14° crono nel computo della ...

Mondiali Nuoto 2019 – Record del mondo nei 200 rana per Matthew Wilson : eguagliato il primato del 2017 di Watanabe : Matthew Wilson fa registrare il Record del mondo nei 200 metri rana: il nuotatore australiano eguaglia il primato di Ippei Watanabe siglato nel 2017 Continua lo spettacolo dei Mondiali di Nuoto 2019 nelle acque di Gwangju. Il nuotatore australiano, Matthew Wilson, ha fatto registrare il Record del mondo nei 200 metri rana, battuto nella seconda semifinale nuotata in 2’06″67. Matthew Wilson ha eguagliato lo stesso tempo fatto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Matthew Wilson eguaglia il record del mondo nei 200 rana in semifinale. Grande sfida con Chupkov : La rana maschile a questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) continua ad essere su livelli stellari. Dopo le imprese del britannico Adam Peaty, confermatosi senza e senza ma il migliore interprete al mondo dei 50 e 100 metri, nelle semifinali odierne dei 200 rana è stato un altro rappresentante del Regno Unito a farsi vedere. Si tratta di Matthew Wilson, argento nei 100 alle spalle di Peaty, che toccando la piastra a meta gara in ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia in sesta posizione - Cina al comando : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Pallanuoto - Mondiali 2019. Sandro Campagna : “Traguardo importante ma sabato voglio una squadra affamata” : Pass olimpico per Tokyo 2020 in tasca e qualificazione per la finalissima dei Mondiali. Sono questi i traguardi raggiunti dalla Nazionale italiana di Pallanuoto maschile dopo aver sconfitto per 12-10 l’Ungheria in occasione della semifinale della rassegna iridata in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Il Settebello ha messo in mostra una prestazione fantastica imponendosi grazie ad una bella rimonta dopo un primo quarto ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 25 luglio. Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. Restivo a caccia della finale nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28: Cristina Chiuso: l’unico dubbio era che Dressel fosse troppo veloce nella vasca di andata, lo è stato ma ha resistito, Chalmers ha fatto un ritorno da 24″3 ed è spettacolare. Se Dressel fosse passato un decimo più lento avrebbe fatto il record del mondo ma lo ha nel mirino, come quello dei 100 farfalla che secondo me farà domani. Nonostante il 47″8 del terzo non ci ...

Pallanuoto - Mondiali 2019. Gonzalo Echenique : “Orgoglioso di questo gruppo”. Figlioli : “Con la Spagna dobbiamo prenderci la rivincita” : Un Settebello strepitoso batte l’Ungheria 12-10 e si qualifica per la finale dei Campionati del Mondo 2019 di Pallanuoto in cui affronterà la Spagna. Gli azzurri, con questo risultato, hanno conquistato anche il pass olimpico per Tokyo 2020 ed ora puntano alla medaglia d’oro iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti italiani ai microfoni della Rai al termine della semifinale. Gonzalo Echenique: ...

Italia-Spagna - Finale Mondiali pallanuoto 2019 : data - programma - orari e tv : L’Italia ha battuto l’Ungheria per 12-10 ed ha raggiunto due traguardi importantissimi: la qualificazione olimpica a Tokyo 2020 ed il pass per la Finale del Mondiale 2019 di pallanuoto maschile. Gli azzurri hanno compiuto un’impresa fantastica ed ora si apprestano ad affrontare la Spagna nell’atto conclusivo della rassegna iridata, con la possibilità di tornare sul gradino più alto di un Mondiale per la prima volta dopo ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : SETTEBELLO DA CAPOGIRO! Italia-Ungheria 12-10 - azzurri a Tokyo 2020! Echenique fenomeno! : Un meraviglioso SETTEBELLO torna, ad otto anni di distanza dalla vittoria di Shanghai 2011, in finale ai Mondiali di Pallanuoto. La Nazionale italiana oggi si è imposta per 12-10 sull’Ungheria nella semifinale iridata in quel di Gwangju (Corea del Sud): al termine di un match davvero entusiasmante la banda di Sandro Campagna si è imposta meritatamente, gestendo un vantaggio che ha conquistato nel secondo quarto (8′ da ricordare di ...

Pallanuoto - il Settebello è in finale ai Mondiali. Battuta la forte Ungheria : Grande prestazione della nazionale azzurra ai mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Dopo la vittoria contro la Grecia ai quarti di finale, la squadra di Sandro Campagna ha superato in semifinale una delle squadre più forti al mondo: l'Ungheria. Ora la sfida con la sorpresa del torneo, la Spagna, capace di eliminare la Croazia, un'altra delle favorite alla vittoria del torneo. Dopo aver concluso il primo quarto soto per 4-2, l'italia ha saputo ...

LIVE Italia-Ungheria 12-10 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Settebello in finale e a Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAA!!! SIAMO IN finaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Italia-Ungheria 12-10! Il Settebello si qualifica anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020! ULTIMI 23 SECONDI, UNGHERIA IN ATTACCO! 0’50” TRAVERSAAAAAAAAAA!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAA!!! E’ FATTAAAAAAAAAAAAA!!! 1’05” Espulsione per Bodegas, non finisce mai… 1’14” Aicardi mura il ...

LIVE Italia-Ungheria 10-9 pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : ultimi 3 minuti in apnea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’36” Missile di Zalanki dalla distanza e gol dell’Ungheria. Qui Del Lungo è colpevole, purtroppo. Italia-Ungheria 10-9 4’00” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! FIGARIIIIIIIIIIIIII!!! Stesso schema di prima, assist al bacio di un divino Echenique, Figari non può sbagliare davanti a Vogel! Italia-Ungheria 10-8. Ora dobbiamo difenderci con tutto quello che ...