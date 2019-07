Maxi sequestro di cozze | erano conservate in pessime condizioni igieniche e pericolose

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Maxi sequestro cannabis a Catania - 18 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Maxi sequestro di cannabis avvenuto nelle scorse ore a Catania: più di 11mila piante confiscate, 18 luglio 2019,

Maxi sequestro di droga in Brasile : “La mafia italiana controllava il traffico di cocaina” : Un'indagine condotta dalla polizia brasiliana, con quelle italiana e francese, ha scoperto che alcuni esponenti della mafia italiana erano i proprietari di quasi 1,2 tonnellate di cocaina sequestrate nel porto di Santos. A riportarlo fonti giornalistiche secondo cui la droga sarebbe stata inviata in Costa d'Avorio per poi essere spedita in Calabria.Continua a leggere

Torino - Maxi sequestro giocattoli pericolosi : Erano pronti per essere venduti nei negozi di giocattoli: 2,6 milioni di prodotti potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino, per un valore di mercato di 4 milioni di euro. Il materiale è stato ritrovato in due grossi depositi gestiti da due imprenditori di origine cinese. Tra gli articoli sequestrati, migliaia di braccialetti e brillantini potenzialmente tossici perché privi di indicazioni sulla ...

Doping : Maxi operazione internazionale! 234 arresti e sequestro di oltre 3 milioni di sostanze : Importantissima operazione internazionale contro il Doping da parte del Comando dei Carabinieri del Nas, in collaborazione con l’Europol. Sono addirittura 234 le persone arrestate e sono finite sotto sequestro ben oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti in tutta Europa. Le cifre dell’operazioni sono incredibili, perchè gli indagati in questa vicenda sono oltre mille. “Viribus”, questo il nomme dell’operazione, ...

Intossicazione da istamina dopo aver mangiato pesce fresco : Maxi sequestro dei NAS : Due turisti hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso del Policlinico di Palermo per accertata Intossicazione da istamina. Immediatamente i militari del NAS di Palermo, presso la pescheria segnalata hanno sequestrato 700 kg circa di prodotti ittici (tonno rosso, pesce spada, salmone ed altre tipologie), per un valore di 14mila euro, perché mantenuti in cattivo stato di conservazione e di provenienza sconosciuta. SONY DSC Inoltre ...

'Ndrangheta - Maxi sequestro da 120 mln a Roma e provincia : maxi sequestro della polizia per oltre 120 milioni di euro nei confronti di noti esponenti della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma

Mafia - arresti e Maxi sequestro di beni a Palermo : Controllo delle slot machine e delle case di risposo, traffico di droga, contrabbando di sigarette. Numerosi arresti eseguiti dalla polizia di Stato di Palermo. Sequestrati beni per un milione di euro. Le indagini hanno fatto luce su una delle articolazioni territoriali "chiave" nell'economia della Mafia palermitana: il mandamento mafioso di Brancaccio e, in particolare, la famiglia di corso dei Mille. Il gruppo criminale, secondo gli ...

Migliaia di cialde di caffè destinate alla vendita conservate in una grotta sporca : Maxi sequestro dei carabinieri : Più di ottomila cialde e innumerevoli bustine di zucchero, palettine e scatole di cartone, depositate in una grotta, sono state sequestrate a Napoli, in un’azienda ubicata ai Camaldoli che commercializza cialde, capsule e kit per il caffè, dai carabinieri forestali delle stazioni di Napoli e Marcianise. Il sequestro è scattato dopo che i militari hanno appurato che la società non era autorizzata alla manipolazione degli alimenti e neanche ...

Bologna - Maxi truffa della 'ndrangheta ai danni dello Stato : sequestro per due milioni : Operazione della Dia. Scoperto un affare truffaldino dell'organizzazione emiliana, in concorso con esponenti della cosca Grande Aracri di Cutro, messo in atto contro il ministero dell'Economia e Finanze

Maxi sequestro di pesce in un noto ristorante ‘vip’ del Sud Italia : carne scaduta venduta come filetto pregiato : Chef e vicedirettore del rinomato ristorante Grotta Palazzese di Polignano a Mare “si scusano” dopo il sequestro, da parte della Guardia costiera, di 68 kg di pesce, crostacei, carne e pasta congelata privi di tracciabilità e di circa 8 kg di controfiletto ‘wagyu’ (bovino giapponese) il cui termine per la somministrazione era scaduto in maggio. Felice e Riccardo Sgarra, dunque, si assumono la “responsabilità” ...

