Maestra scrive una comunicazione ai genitori | i vostri figli puzzano | lavateli | la

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Unadi un asilo di Buffalo, a New York, Sharon Dunnigan ha nella sua classe bambini di tre e quattro anni, dunque, la prima classe della materna. La, che è ben felice di fare il suo lavoro e che ama profondamente i bambini, si è vista costretta are unaaidei suoi bambini che recita più o meno così: i, dovete lavarli. Evidentemente l’igiene di questi bambini è un poco tralasciata e la, che trascorre con i bambini molte ore al giorno, non può più tollerare questa situazione . L’igiene nei bambini è fondamentale e un bambini pulito e vestito con abiti puliti è il mimino che si dovrebbe garantire. Invece in quella classe evidentemente non è così se la situazione è stata tale che lasi è vista costretta are unaai. Le reazioni deisono state diverse, c’è chi ha ...

JGiusi : @CBugliano Sino i compiti per le vacanze del padre per il figlio dal punto in cui scrive divertiti ??????Brava maestra… - OrRaffa : @Massimi78197161 @RosannaGalante Non capisce un caxxo scrive come una bambina d'asilo con maestra di sostegno ripet… - Cignovanitoso16 : @paola09423465 @GiavattoG @IvanPastore @matteosalvinimi HA...Si scrive con l'H. A te deve essere morta la maestra di Italiano invece ?? -