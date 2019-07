Decreto sicurezza bis | Fratoianni provoca la Lega | ' Multe a Ong pagabili in 80 anni'

Tutele per arbitri e agenti - multe alle Ong : il Decreto sicurezza bis arriva in Senato : Passa alla Camera con la fiducia, poi andrà al Senato. Ma la Corte Costituzionale boccia i poteri dei prefetti del primo decreto Salvini del 2018

Decreto sicurezza bis - il governo incassa la fiducia della Camera : La Camera dei deputati ha votato a favore della questione di fiducia posta dal governo sul Decreto sicurezza bis. Voto favorevole è arrivato dalle due forze di maggioranza (Movimento 5 Stelle e Lega), contrarietà assoluta per Pd e Leu, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno detto no alla fiducia ma voteranno a favore del provvedimento.Continua a leggere

Ong e Migranti - Fratoianni attacca Salvini : 'Decreto sicurezza bis schifoso' : Nicola Fratoianni continua a non essere particolarmente tenero nei confronti di Matteo Salvini. Gli scontri dialettici fra i due sono diventati particolarmente frequenti nell'ultimo periodo, considerato che il parlamentare di Sinistra Italiana-LEU è stato tra le figure politiche più attive nel manifestare vicinanza alle Ong, in occasione dell'offensiva messa in atto dal governo con la strategia dei porti chiusi per i Migranti e dell'assoluto ...

Decreto sicurezza - le motivazioni della Consulta sul potere sostitutivo dei prefetti : “Troppo discrezionale” : No al potere sostitutivo dei prefetti perché troppo discrezionale, sì al Daspo urbano ma con dei paletti significativi. Sono le motivazioni della decisione della Corte Costituzionale, che nella giornata del 24 luglio ha depositato la sentenza 195. La Consulta ha esaminato due aspetti del cosiddetto Decreto Sicurezza del 2018: il potere sostitutivo dei prefetti, previsto dall’articolo 28, primo comma (impugnato dalla Regione Umbria) e ...

Decreto sicurezza bis - il governo pone la fiducia sul provvedimento voluto da Salvini : Il governo ha posto la questione di fiducia sul Decreto sicurezza bis, blindando di fatto il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il voto sulla fiducia si terrà il 24 luglio, mentre quello finale dovrebbe arrivare il giorno successivo. Ecco come è cambiato il dl durante la discussione in commissione alla Camera.Continua a leggere

Il governo ha posto, in Aula alla Camera, la fiducia sul Decreto legge Sicurezza bis, nel testo approvato dalle commissioni. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.

Decreto sicurezza bis : importo multe e cosa cambia. Ecco cosa sapere : Decreto Sicurezza bis: importo multe e cosa cambia. Ecco cosa sapere Il Decreto Sicurezza bis, fortemente voluto dal Ministero dell’Interno, ed entrato in vigore a giugno, con tutta probabilità riceverà ufficialmente rilevanti modifiche a breve. Si tratta, in sostanza, di novità legate a ragioni di opportunità politica, Sicurezza e tutela dei confini. Vediamo un po’ più nel dettaglio di che si tratta e cosa è utile sapere in ...

Sicurezza : Zingaretti - ‘è Decreto insicurezza - combatteremo per cambiarlo’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Verrà approvato il dl Sicurezza bis? “Vediamo, noi combatteremo per cambiarlo perchè quello è un decreto inSicurezza e noi presenteremo una proposta alternativa”. Lo dice Nicola Zingaretti a Radio radicale. L'articolo Sicurezza: Zingaretti, ‘è decreto inSicurezza, combatteremo per cambiarlo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

M5s-Pd - provocazione contro Matteo Salvini sul Decreto sicurezza bis : vogliono schedare i poliziotti : Già di per sé la contrarietà al decreto sicurezza bis del M5s viene letta da Matteo Salvini come l'ennesima provocazione, figuriamoci poi se grillini e Pd decidono - assieme - di proporre alcune modifiche, in particolare sull'operato degli agenti di polizia. Il clima al governo già è dei peggiori, n

Decreto sicurezza bis - via libera all’arresto immediato del capitano che resiste a navi da guerra : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia alla Camera hanno approvato l'emendamento al Decreto sicurezza bis che prevede l'arresto immediato per il comandante che pone resistenza o violenza a navi da guerra. Ratificata anche la modifica che inasprisce le multe per le navi che violano il diritto di ingresso in acque territoriali, che potrà ora arrivare fino a 1 milione di euro. È arrivato l'ok anche per l'emendamento del M5S in materia di ...

Beni confiscati - Salvini : “Critiche al Decreto sicurezza per la vendita ai privati? Fesserie. Lo Stato vigila” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è arrivato a Genova martedì mattina per annunciare l’acquisizione da parte del Comune di Genova e il successivo affidamento ad associazioni no profit di 42 dei 115 locali confiscati alla criminalità organizzata nel capoluogo ligure e fermi da anni tra rischio crolli, affitti non pagati ai condomini e presenza di attività illecite al loro interno. Genova, 113 immobili confiscati ...

Decreto sicurezza bis - Trenta a Salvini : “Viminale vuole bocciare straordinari per militari di Strade sicure” : La ministra Elisabetta Trenta contro il collega al Viminale Matteo Salvini e, questa volta, non per la gestione dei porti, ma per gli straordinari ai militari di Strade sicure. A pochi giorni dal vertice chiarificatore tra i due, alla presenza dello stesso Giuseppe Conte, tornano le tensioni tra i due membri del governo. La titolare del dicastero alla Difesa attacca infatti il leader leghista per un emendamento al Decreto sicurezza bis che, ...

Salvini minaccia la crisi. E si sblocca lo stallo sul Decreto sicurezza bis : Matteo Salvini arriva a minacciare la crisi di governo. E dopo una nuova mattinata di tensione alle stelle, si sblocca l'impasse sul decreto sicurezza bis. Il "problema politico serio" viene risolto, proprio mentre Lega e 5 stelle continuano a darsele di santa ragione, con accuse reciproche che coinvolgono, come già successo giovedì, anche il presidente della Camera Roberto Fico. Proprio la terza carica dello Stato contribuisce a ...

Il Decreto sicurezza al servizio della paura e dell’economia illegale : “Prima le persone”. Enrico Rossi e Giovanni Maria Flick hanno appena pubblicato un libro con questo titolo a cura di Pasquale Terracciano. Il libro racconta il ricorso della Regione Toscana contro il decreto Salvini. Il ricorso non è stato ammesso in via preliminare e senza valutazione di merito, co