Casapound | non decide Raggi | palazzo non presente in lista Prefettura

Raggi : rimuoveremo noi scritta se Casapound non provvede entro 10 giorni : Roma – “Siamo venuti qui per consegnare un verbale che attesta l’irregolarita’ della scritta affissa sul palazzo che e’ completamente fuori norma. O la rimuovono entro 10 giorni oppure lo faremo noi”. Cosí la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in via Napoleone III, davanti lo stabile occupato di Casapound dove poco fa la Polizia di Roma Capitale ha notificato un verbale per la rimozione della ...

Lista completa 23 sgomberi : centri sociali ma non Casapound : Roma – Molti centri sociali ma non Casapound. In totale sono 23 immobili, 5 dei quali nel V municipio di Roma. È lungo e dattagliato il verbale della riunione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica di inizio luglio, pubblicato oggi dalla Prefettura di Roma, che mette nero su bianco il piano degli sgomberi che sara’ eseguito a partire dalla primavera del 2020 al ritmo di quattro interventi ogni anno. Tra gli immobili ...

Casapound ha annunciato che non sarà più un partito : I vertici di CasaPound Italia hanno annunciato che è finita l'esperienza partitica del movimento di estrema destra originario di Roma. Andando maggiormente nei particolari, e stando a quanto viene riportato in un articolo pubblicato sul sito web de La Stampa, la decisione è stata comunicata dal leader della formazione Gianluca Iannone. Lo stesso Iannone ha specificato che, a seguito dei risultati delle recenti elezioni Europee, la stessa ...

Gianluca Iannone : "Per Casapound finita l'esperienza elettorale e partitica" : “In seguito all’esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul percorso del movimento dalla sua fondazione a oggi, CasaPound Italia ha deciso di mettere fine alla propria esperienza elettorale e partitica”. Lo comunica il presidente di Cpi, Gianluca Iannone, che aggiunge: “La decisione di oggi non segna affatto un passo indietro, da parte del movimento, ma anzi è un momento di ...