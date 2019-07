Baby K rifiuta un selfie con una bambina malata? Insultata ovunque | chiarisce l’equivoco

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019)une in rete riceve insulti per ore. Pesanti critiche sono giunte sulla sua pagina Facebook ufficiale nella giornata di ieri in seguito al rifiuto di uncon una. Poi le scuse e una videochiamata: è stato un equivoco.A rendere nota la vicenda è stata la zia dellaall'interno del gruppo Facebook Stornara Life. Stornara è la cittadina nella qualeK ha tenuto un concerto lo scorso 22 luglio, in provincia di Foggia, scenario delto.La donna ha raccontato, con toni aspri, che la nipote è ricoverata all’ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove sta affrontando cicli di chemioterapia. Ha ottenuto il consenso dei medici per allontanarsi dalla struttura e seguire il concerto della sua artista preferita,K.Felice di poter vedere dal vivo la sua cantante del cuore, la piccola avrebbe sperato anche in un ...

Pippo_1 : - coccolo72 : @BABYKMUSIC di questa notizia ??? - kelleysbeer : RT @AngryMercurio: Se Baby K ha davvero rifiutato un selfie ad una bambina di 11 anni malata di cancro si merita di finire nel dimenticatoi… -