Supplenze scuola | 170mila posti vuoti a settembre | numeri record diffusi dai sindacati

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L'anno scolastico 2019/2020 comincerà all'insegna dell'emergenza cattedre vuote. In seguito ai trasferimenti ed ai pensionamenti tante cattedre rimarranno senza titolare, per cui dovranno essere destinate agli insegnanti precari e ai supplenti. Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha pertanto fatto richiesta al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) di 58.627: di questi, però, soltanto pochi saranno coperti per scarsità di aspiranti. Le cattedre vuote Secondo ilegati al mondo scolastico, le cattedre che non andranno assegnate saranno circa 28mila. A queste, però, vanno aggiunte le cattedre che si sono svuotate in seguito ai pensionamenti per Quota 100 e non comunicati al Sistema Informativo Dell'Istruzione entro il 29 maggio, dal momento che non era ancora noto l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’Inps. Tali cattedre libere ammonterebbero ...

