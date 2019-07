Stangata a Facebook su privacy | maxi-multa da 5 miliardi

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019)su. Il social network patteggia con le autorita' americane e paga 5di dollari per chiudere le indagini sulle sue violazioni alla, e cercare di lasciarsi alle spalle mesi di critiche e di ostilita' politica. Oltre alla sanzione record, la piu' alta mai comminata dalla Federal Trade Commission,dovra' migliorare le sue pratiche interne sulla tutela dei dati personali dei suoi 'amici' con una serie di iniziative. Non potra', ad esempio, usare per scopi pubblicitari i numero di telefono ottenuti dagli utenti per motivi di sicurezza. Dovra' poi denunciare alle autorita' eventuali incidenti o violazioni entro 30 giorni nel caso in cui gli utenti interessati dalle infrazioni siano piu' di 500. Al social network viene anche imposta la creazione di un comitato indipendente all'interno del consiglio di amministrazione: il suo compito sara' quello ...

