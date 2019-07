Riccardo Scamarcio | la sua versione sulla storia con la moglie di Francesco Sarcina | “Si

Casting per il nuovo film con Riccardo Scamarcio e uno spot pubblicitario : Mentre proseguono le selezioni di comparse per un film con il noto attore Riccardo Scamarcio quale interprete principale, è stata data notizia della possibilità di inoltrare la propria candidatura anche online. Sono poi ancora aperte le selezioni di attori per uno spot da girare in Veneto e destinato al web. Un importante film In un precedente articolo si è data notizia del nuovo film con Riccardo Scamarcio e prodotto da Lebowsky srl, indicando ...

Casting per il film 'Ciccio Paradiso' con Riccardo Scamarcio e per uno spettacolo teatrale : Selezioni in corso per la ricerca di numerose comparse per il film dal titolo Ciccio Paradiso, con Riccardo Scamarcio e Gaia Bermani Amaral. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori per uno spettacolo teatrale che andrà poi in scena a Roma presso il Comic Off. Ciccio Paradiso Per la realizzazione di un nuovo importante film, dal titolo Ciccio Paradiso e diretto dal regista Rocco Ricciardulli, sono aperte attualmente le selezioni. Il ...