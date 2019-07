Paltrinieri oro mondiale negli 800 metri stile libero

Mondiali Nuoto - Paltrinieri medaglia d’oro Gwangju negli 800 stile libero. Per Greg è nuovo record europeo : Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, facendo segnare il nuovo record europeo. Una gara dominata per il campione azzurro, specializzato nei 1500. Peccato per Gabriele Detti che non arriva a medaglia, chiudendo quinto. “Sono felicissimo, è stata una gara bella – ha detto a RaiSport – Ho cercato di mettermi su un ritmo buono, ho sempre avuto vantaggio e ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO Paltrinieri : ORO E RECORD EUROPEO NEGLI 800! Detti sesto. Federica Pellegrini all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21: SALE SALE FedericaAAAA 13.21: Risale Federica, forza, forza!!! 13.20: E’ cambiato tutto rispetto a ieri, Pellegrini a inseguire. Ai 100 Titmus, Sjostrm, Oleksiak, Pellegrini 13.20: Sjostrom attacca da subito 13.20: Vedremo come impsterà la gara Federica Pellegrini, ci aspettiamo una gara di assalto, si snaturerà ma ha le qualità e capacità di per farla. E’ una gara di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Detti e Paltrinieri a caccia dell’oro negli 800 sl : Domani, nelle prime batterie, le carte inizieranno a scoprirsi negli 800 stile libero maschili di questi Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud. Inutile negare che questa è una delle gare da circoletto rosso per l’Italia, vista la presenza di Gabriele Detti e di Gregorio Paltrinieri. I due amici-rivali si ritrovano in una gara nella quale hanno un obiettivo in comune: il successo. Il livornese, reduce dal bronzo iridato nei 400 sl, si ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania d’oro - Paltrinieri a medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.58: Rivedendo il replay si nota l’oro della Germania mentre Italia e States hanno toccato nello stesso momento la piastra. 01.55: Siamo in attesa dell’ufficializzazione dei risultati ma dovrebbe essere d’argento la prova degli azzurri 01.54: Muffels giocando anche un po’ sporco vince l’oro in volata, precedendo Paltrinieri che porta l’argento ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia-Germania per l’oro!!! Paltrinieri sfida Muffels : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.50 Un duello rusticano tra Paltrinieri e Muffels, con il tedesco che gioca sporco. Ci sono anche gli States alle loro spalle 01.43: Paltrinieri ha già agganciato Muffels ed ora sarà duello per l’oro!!! 01.40: Germania e Italia davanti a tutti e cambio tra Acerenza e Paltrinieri. Ora l’azzurro cercherà di andar via di passo!! Tedeschi, azzurri, Cina e Stati Uniti al cambio per ...

Mondiali di nuoto 2019 – Niente podio per Paltrinieri e Sanzullo nella 10 km - ma c’è il pass per Tokyo 2020 : oro a Wellbrock : I due azzurri chiudono al sesto e nono posto, ottenendo così la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 Niente medaglia per Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo nella 10 km maschile dei Mondiali di nuoto 2019, i due azzurri però si consolano con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Serviva arrivare nei primi dieci, missione compiuta per i nuotatori italiani, considerando il sesto posto di Greg e il nono di ...