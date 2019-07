LG G8s | lo smartphone che si controlla senza toccare lo schermo

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) LG G8s è uno«magico». Pensa a quando ti arriva una notifica da Whatsapp: devi prendere in mano il telefono, sbloccarlo e aprire l'app. E se invece tu potessi saltare tutti i passaggi facendo tutto con un semplice movimento della mano? Basterebbe avvicinarla al display a non più di 10 centimetri, sbloccarlo con il riconoscimento delle vene (in base a forma e dimensioni) e poi, con un gesto verso destra o verso sinistra, aprire le app, rispondere alle chiamate, far partire un video, abbassare e aumentare il volume e così via. Sembra fantascienza, ma con LG G8s è tutto possibile. Il merito è della tecnologia Air Motion, brevettata dal colosso coreano e introdotta per la prima volta nel nuovouscito pochi giorni fa in Italia. Grazie ad una camera frontale con tecnologia Time of Flight e sensori a raggi infrarossi, loriconosce gli oggetti in 3D con 256 ...