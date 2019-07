Firenze Tre anatroccoli Vanno a nuotare nel laghetto ma non riescono a tornare nel nido

Roma-Firenze - traffico treni ripreso : 20.16 Il collegamento ferroviario Roma-Firenze è ripreso al 100% sia sulla 'diretsima', sia sulla lenta, dalle ore 15. Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana. Oltre 50 tecnici hanno provveduto al ripristino dei cavi bruciati dall'incendio doloso che ha interessato 3 centraline vicino alla stazione fiorentina di Rovezzano. L'infrastruttura è stata riparata già alle 13.30. Notevoli i disagi riscontrati in giornata, con ritardi medi sull'alta ...

Bomba Firenze - tre anarchici condannati per il ferimento di un agente : Bomba Firenze, tre anarchici condannati per il ferimento di un agente I 3 erano accusati del ferimento di un artificiere della polizia, colpito dall'esplosione di un ordigno artigianale la notte di Capodanno 2017. Il reato di tentato omicidio riqualificato in lesioni personali gravissime: pene dai 9 anni in su. Assolto il quarto ...

Firenze - manomessa cabina Tav : “Rogo doloso”. Ritardi treni fino a 4 ore. Ferrovie : “Dalle 13.30 garantito 100% servizio tra Roma e Firenze” : Ritardi medi di 180 minuti con punte di 240 su tutto il sistema, 42 treni trenitalia (30) e Italo (12) cancellati e soprattutto confusione nelle stazioni: dalle 5 e 40 di questa mattina fino a dopo le 8 è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria su tre roghi in una cabina elettrica dell’alta ...

Treni - incendio tratta Roma-Firenze : si segue la pista anarchica : Un brutto incendio, di natura dolosa, si è verificato questa mattina nei pressi di Rovezzano, sulla tratta ferroviaria Roma - Firenze, dove è andata a fuoco una cabina dell'alta velocità. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dagli inquirenti, l'incendio potrebbe essere stato appiccato da alcuni esponenti anarchici: il gesto potrebbe sarebbe collegato da alcuni importanti eventi che si dovevano tenere in giornata nel capoluogo toscano, in ...

Caos treni : stop - ritardi di ore e cancellazioni per tre incendi dolosi vicino a Firenze : Disagi dalle 5. La Digos segue la pista degli anarchici. Su finimondo.org una sorta di rivendicazione: “Un gesto d’amore e di rabbia”. Salvini: “Verificare collegamenti con No Tav”. Di Maio: piano con le conclusioni

Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio : ritardo treni - cos’è successo : Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio: ritardo treni, cos’è successo Un Incendio lungo la ferrovia Roma Firenze ha paralizzato il traffico ferroviario questa mattina presto, lunedì 22 luglio, fin dalle 5 del mattino. Più precisamente è stato sospeso il tratto Rovezzano-Campo di Marte, ma solo a partire dalle 8, e quindi circa 3 ore più tardi, il traffico è ripartito. Sullo stop ci si è subito chiesto quali fossero le cause, e stando ...

Incendio a Firenze - ritardi e treni cancellati da Nord a Sud. FOTO : Incendio a Firenze, ritardi e treni cancellati da Nord a Sud. FOTO Il traffico ferroviario è nel caos con ritardi che superano le ter ore e 25 convogli cancellati. File di persone in attesa nelle stazioni delle principali città italiane. Dalle 5:40 alle 8:00 è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze, a causa di tre incendi ...

Ferrovie : tre incendi sulla linea a Firenze - lenta ripresa in corso | Mano anarchica? : Tre incendi all'altezza della stazione di Rovezzano (Firenze). Gli inquirenti non escludono la pista di un'azione dimostrativa anarchica, collegabile al processo in corso a Firenze.

Bomba Firenze - oggi sentenza per 28 anarchici : si indaga su collegamento con caos treni : Alla base dei disagi che hanno spaccato l'Italia in due per quanto riguarda il trasporto ferroviario ci possa essere una azione dimostrativa da parte di gruppi anarchici collegabile al processo contro le 28 persone ritenute appartenenti alla stessa area anarchica e accusate della Bomba piazzata la notte di Capodanno 2017 e costato il ferimento grave di un artificiere della polizia.Continua a leggere

Treni nel caos : prima lo stop - poi ritardi di ore e cancellazioni a causa di tre incendi dolosi vicino a Firenze : Disagi dalle 5. Niente viaggio per 25 convogli dell’Alta velocità. Indaga la Digos: c’è la pista anarchica