Facebook con Libra vuole cancellare i money transfer Business da 700 miliardi

Trapani - si schianta con l’auto dopo aver postato un video su Facebook : morto il figlio 13enne. L’uomo aveva assunto cocaina : È risultato positivo al test della cocaina Fabio Provenzano, l’uomo che nella tarda sera del 12 luglio era alla guida dell’auto che si è schiantata sulla A29 Palermo-Trapani. Nell’incidente è morto il figlio 13enne Francesco, mentre è ancora ricoverato in gravissime condizioni l’altro, Antonio, di 9 anni. Poco prima dello schianto aveva postato su Facebook un video che lo ritrae al volante e inquadra anche i due bambini. ...

Facebook - una falla in Messenger Kids permetteva ai minori di chattare con adulti non autorizzati : Facebook è di nuovo alle prese con problemi di sicurezza e privacy, e questa volta ad essere a rischio sono i minori. Non i minorenni, i minori di 13 anni, che l’azienda di Zuckerberg avrebbe dovuto tutelare “in maniera particolare” con Messenger Kids. Una falla non meglio precisata ha permesso di chattare con adulti non autorizzati, partecipando ai gruppi. Dimostrando ancora una volta scarsa trasparenza, Facebook non ha emesso ...

Truffa MediaWorld : tutte le truffe via sms - WhatsApp - Facebook e mail tra buoni - iPhone e concorsi : Oggi andremo a parlare delle truffe che circolano online e via sms, in merito a MediaWorld, agli iPhone e ad altri ipotetici premi che poi si dimostrano non essere tali. truffe dei finti MediaWorld via sms e WhatsApp Purtroppo la tecnologia, oltre a fornirci molti vantaggi nella vita, ci ha anche resi molto vulnerabili da alcuni punti di vista. Spesso infatti, è facile riuscire a reperire i nostri numeri di telefono o i nostri contatti con ...

Consigliere di Fratelli d'Italia choc su Facebook : "Ammazzate gay - lesbiche e pedofili" : “Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili”. Sono le parole choc scritte su facebook da Giuseppe Cannata, di Fratelli d’Italia, vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli e membro dell’Ordine provinciale dei medici e odontoiatri. Parole riferite a un articolo del senatore Pillon nel 2018, inerente le famiglie Arcobaleno, e ripostato dallo stesso Cannata. Il post, dopo numerose segnalazioni, è stato ...

Vercelli - consigliere comunale di FdI su Facebook : “Ammazzateli tutti ste lesbiche - gay e pedofili”. Arcigay chiede le dimissioni : “Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili“. Il messaggio omofobo è comparso, prima di essere cancellato dal suo stesso autore, sul profilo Facebook del vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli in quota Fratelli d’Italia e membro dell’Ordine provinciale dei medici e odontoiatri, Giuseppe Cannata. Le parole si riferiscono a un articolo di giornale postato il 13 luglio 2018 dal senatore leghista, Simone Pillon, in ...

Facebook e Google ci tracciano sui siti porno - anche con la navigazione in incognito : Un nuovo studio, condotto su 22,484 siti porno, rivela che il 94% invia i dati dei propri utenti a terze parti. In particolare a Big G, Oracle e Facebook

Libra - la criptovaluta di Facebook trova i G7 contrari : Ai G7 non piace Libra, la moneta virtuale che Facebook vuole introdurre a partire dal 2020. Dal vertice dei ministri finanziari tenutosi a Chantilly, in Francia, infatti, è giunto un secco no. Lo ha espresso senza mezzi termini il ministro francese Bruno Le Maire, nel suo intervento introduttivo come padrone di casa. Libra – ha detto il ministro – non può diventare una valuta sovrana, tenuto anche conto dei rischi derivanti dal riciclaggio di ...

Roma - l’amichevole con il Tor Sapienza live su Twitter e Facebook : Scende in campo anche la Roma, nel primo impegno stagionale. Oggi alle 17:30 a Trigoria i giallorossi sfideranno infatti il Pro Calcio Tor Sapienza, squadra fresca di promozione in Serie D. L’era Fonseca comincerà quindi oggi a Trigoria, in una amichevole che sarà tuttavia a porte chiuse. Possibile l’esordio di alcuni dei nuovi acquisti, come Spinazzola […] L'articolo Roma, l’amichevole con il Tor Sapienza live su Twitter ...

Libra - ministri del G7 contro Facebook : “Sovranità delle nazioni non può essere messa a rischio - agire rapidamente” : I ministri delle Finanze del G7 sono preoccupati dal progetto Libra, la criptomoneta annunciata da Facebook. Dopo gli allarmi lanciati nei giorni scorsi dall’amministrazione Usa, che teme possa essere usata per scopi illeciti e la ritiene “tema di sicurezza nazionale”, mercoledì il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, padrone di casa del summit in corso a Chantilly, ha detto che gli omologhi di Italia, Germania, ...

Al G7 preoccupazione per la moneta di Facebook : "Bisogna agire con urgenza su Libra" : La moneta virtuale di Facebook mette in guardia i big del pianeta. Riuniti nel castello di Chantilly, a nord di Parigi, i ministri dell’Economia e delle Finanze dei Paesi del G7 (Francia, Italia, Usa, Gran Bretagna, Giappone, Canada e Germania) hanno raggiunto un “consenso” sulla “necessità di agire rapidamente” dinanzi a Libra, l’ultimo progetto del ‘genietto’ di internet ormai titolare del ...

Facebook censura Sio. Il fumettista : "La mia striscia è satira contro chi non rispetta i diritti dei non italiani'' : Il fumetto che inscenava un incidente stradale era stata bloccato sul social, in una prima versione, per incitamento all'odio. Finché il protagonista non è stato sostituito con un robot

Facebook non farà mai il botto con Oculus : Forse non tutti conosceranno Jack McCauley ma ci troviamo di fronte a un individuo che in ambito realtà virtuale può sicuramente esprimere delle opinioni molto interessanti e credibili. D'altronde è "solo" uno dei sei cofondatori di Oculus Rift.Non si può di certo affermare che la realtà virtuale abbia fatto il botto ma le parole di McCauley sono molto pessimistiche anche dati alla mano. In un'intervista telefonica ha infatti affermato che non ...

Facebook censura Sio. Il fumettista : "La mia striscia è satira contro chi non rispetta i diritti dei non italiani'' : Il fumetto che inscenava un incidente stradale era stata bloccato sul social, in una prima versione, per incitamento all'odio. Finché il protagonista non è stato sostituito con un robot

Nessuna conseguenza per Facebook : Negli ultimi giorni è successa una cosa strana che ha riguardato Facebook. La Federal Trade Commission (Ftc) ha approvato in via quasi definitiva la multa più alta della sua storia contro il social network, e una delle multe più grandi mai comminate dal governo americano: 5 miliardi di dollari, una