Carola Rackete | il 3 ottobre la comandante della Sea Watch parlerà al Parlamento Ue

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il 3sarà ascoltata neldell’Unione europea. Lo annuncia su Twitter il gruppoSinistra unitaria europea (Gue) dell’Eurocamera: “Siamo lieti che interverrà per parlare dell’importanzaricerca e del salvataggio nel Mediterraneo, sfidando Salvini e per commemorare la tragedia del 2013 dove morirono in centinaia” a Lampedusa, si legge in un tweet del gruppo. LatedescaSea3, arrestata – e poi scarcerata – dopo essere entrata in acque italiane forzando il blocco e attraccando a Lampedusa con la naveong tedesca a bordoquale si trovavano ancora 42 migranti soccorsi in acque libiche, sarà in audizione nella commissione Libertà civili (Libe) delin occasione dell’anniversario del naufragio in cui hanno perso la vita quasi quattrocento migranti. L'articolo ...

SkyTG24 : Senza reggiseno, solidarietà a Carola Rackete sabato 27 luglio - giornalettismo : Tutto pronto per il #freenipplesday. Per protestare contro l'odio del web, dopo che #CarolaRackete si era presenta… - amnestyitalia : L’operato di Carola Rackete va encomiato, non criminalizzato, e le accuse contro di lei devono essere ritirate. L’U… -