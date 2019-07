Big O è il PC di Origin che include tutte le componenti di PS4 | Xbox One e Nintendo Switch

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Big O è il nome del peculiare PC realizzato da, il quale oltre ad essere molto prestante da punto di vista tecnico,all'interno del suo chassislestiche hardware di PS4,One e.La configurazione in questioneun processore Intel Core i9 9900K, ben 64 GB di memoria RAM, una scheda video RTX Titan e 14 TB di spazio di archiviazione.Oltre a tutto questo, il PCanche ledi PS4 e, i cui processori sono raffreddati a liquido, e al posto dei rispettivi hard disk troviamo degli SSD. Per concludere è presente anche unainserita nel proprio dock.Leggi altro...

