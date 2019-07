Allenatori gioite | Pokémon Masters ha una data di uscita ufficiale su smartphone iOS e

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Si chiamala prossima evoluzione delle creature tascabili di casa Nintendo sui dispositivi mobile di tutto il mondo. Mentre prosegue il successo planetario diGO, sulla cresta dell'onda da ormai tre anni, Pikachu e i suoi colorati amici si preparano infatti ad approdare ancora una volta sui device iOS e Android, con un titolo che per meccaniche di gioco si discosta dall'illustre "cugino" in realtà aumentata. TheCompany e Nintendo hanno infatti annunciato chesarà disponibile per il download a partire dal 29 agosto di quest'anno, così da infiammare le ultime settimane d'estate di tutti gliinteressati. Il titolo, sviluppato in collaborazione con DeNA Corporation - compagnia già coinvolta in altre esperienze mobile di Nintendo come Super Mario Run e Miitomo -, sarà scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, con la ...

