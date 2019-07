Ufo al Giffoni | è per “Shaun | vita da pecora | Farmageddon”

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Un misterioso ufo è atterrato alFilm Festival tra lo stupore di bambini e ragazzi. Un'iniziativa di Koch Media, distributore italiano del film, per la promozione di "Shaun,da: Farmageddon - Il Film", il nuovo lungometraggio sullapiù amata e cool del cinema, dal 26 settembre nelle sale, che fa seguito al successo di pubblico e botteghino del capitolo precedente uscito nel 2015.L'Ufo, Shaun e Lu-La, amica intergalattica della, sono stati realizzati in polistirolo resinato, rifinito e dipinto a mano da artigiani internazionali e hanno catturato tutte le attenzioni dei giovani protagonisti del festival cinematografico a loro dedicato. E i registi Will Becher e Richard Phelan hanno animato alalcuni incontri e una masterclass raccontando i segreti della tecnica di stop motion ai ragazzi.In "Shaun,da: Farmageddon - Il Film", ...

