The Red Road Project | a Verbania la mostra per capire i nativi d’America

Al Ferrari Design il Red Dot Design Team of The Year 2019 : Il prestigioso “Red Dot: Design Team of the Year” 2019 è stato attribuito a Flavio Manzoni e al Team Ferrari Design. Durante la cerimonia di premiazione, il Team ha ricevuto il Trofeo ‘Radius’ per l’eccellenza del Design, essendosi aggiudicato cinque premi Red Dot: Best of the Best consecutivi per i suoi modelli innovativi. Dal 1988 […] L'articolo Al Ferrari Design il Red Dot Design Team of the Year 2019 sembra essere il primo ...

Davey Wreden che ha contribuito alla creazione del gioco di avventura The Stanley Parable - sta assumendo personale per lo sviluppo di un nuovo titolo : Davey Wreden che ha diretto "The Beginner's Guide" e ha partecipato alla creazione di "The Stanley Parable" sta dirigendo una nuova squadra per sviluppare un prossimo gioco. Nonostante non ci siano ulteriori dettagli sul progetto futuro, all'interno di un sito internet sono apparsi due annunci di lavoro.Il primo annuncio richiede la figura di programmatore/designer di giochi. Wreden sta cercando qualcuno che possa progettare, attuare e ...

RemoThered : Tormented FaThers disponibile in edizione fisica dal 31 ottobre : Preparatevi a immergervi in un incubo psicologico perfetto. Darril Arts e Stormind Games hanno collaborato con Soedesco per la pubblicazione della versione retail di Remothered: Tormented Fathers. Il videogioco survival horror sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One presso i negozi, a partire dal 31 ottobre 2019. Il gioco vedrà il suo debutto nella sua versione digitale su Nintendo Switch a luglio e i ...

Ufficiali gli ospiti di Radio Stop a Marina di Cecina - da The Kolors e Enrico Nigiotti a Fred De Palma : Sono Ufficiali gli ospiti di Radio Stop a Marina di Cecina. La serata dedicata al sostegno di ADMO vedrà infatti avvicendarsi sul palco una serie di artisti, molti dei quali reduci dall'esperienza ad Amici di Maria De Filippi o X Factor. Tra gli ospiti annunciati anche Enrico Nigiotti, attualmente in tour per il supporto dell'album Cenerentola E Altre Storie ma anche in Radio con il singolo Notturna. L'artista livornese ha inoltre ...

Grand Theft Auto Online e Red Dead Online : Come ottenere Bonus esclusivi : Rockstar è lieta di fare squadra con Twitch Prime per collaborare a un programma che avrà inizio questo mese. Questo programma garantisce ai membri del Social Club e agli iscritti a Twitch Prime ricompense di gioco gratuite, Bonus e sconti esclusivi sia per GTA Online sia per Red Dead Online per molti mesi a venire. Twitch Prime è un’esperienza premium su Twitch compresa con l’abbonamento a Amazon Prime e ...

Al via The Blacklist 5 su Rai2 dal 1° luglio - James Spader tra affari di famiglia e la rinascita di Reddington : Debutta in chiaro The Blacklist 5 su Rai2. Da stasera, lunedì 1° luglio, il pubblico potrà assistere al quinto ciclo di episodi dell'acclamata serie crime con protagonista James Spader. Dopo la messa in onda sul canale satellitare di Sky, Fox Crime, la nuova stagione inizia col botto. La programmazione di The Blacklist 5 su Rai2 sarà a cadenza settimanale; un doppio episodio ogni lunedì in seconda serata, per un totale di undici ...

The Alliance Alive HD Remastered annunciato per PS4 e Switch : NIS America è fiera di annunciare che The Alliance Alive HD Remastered sarà disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch l’11 ottobre in Europa e il 18 ottobre in Oceania! La data d’uscita della versione PC verrà annunciata prossimamente. Le tenebre hanno colpito il mondo. Il Dark Current, un evento cataclismico causato dai Daemons, ha decimato la popolazione e ha diviso la terra in regioni separate, ...

BeThesda ha sempre creduto in Fallout 76 e non ha mai pensato di abbandonarlo : Dall'uscita di Fallout 76 sono emerse molte voci circa la possibilità che Bethesda potesse renderlo un gioco gratuito o semplicemente chiuderlo per passare al prossimo progetto (Starfield e The Elder Scrolls VI).Questo non è mai successo e non succederà ora che lo studio sembra aver messo il gioco sulla buona strada per essere un buon titolo di sopravvivenza con una storia avvincente / esperienza PvE in arrivo con l'aggiornamento Wastelands e ...

‘All togeTher now’ - Veronica incredula : riceve un regalo inaspettato da Al Bano : Veronica Liberati aveva tutte le carte in regola per vincere ‘All together now’, il talent show canoro condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker e J-Ax. Ma alla fine la lunga e appassionante gara davanti al muro di 100 giudici è stata vinta da Gregorio Rega (terzo classificato il 19enne catanese Luca Di Stefano), che ha battuto per un soffio la cantante classe 1993 che avevamo già visto in tv. Nel 2009, infatti, Veronica partecipò a ‘Ti lascio ...

Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 tra redenzione e seconde chance (video) : Alla fine il momento tanto atteso è arrivato: Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 e manda in tilt il pubblico della serie. Il mitico personaggio che ha il volto di Austin Amelio avrà finalmente l'occasione di essere sfruttato al meglio mostrando un altro lato del suo carattere lontano da Negan, dalla violenza dei Salvatori e da tutto quello che è successo nella serie madre. Proprio Daryl gli ha dato l'occasione di giocarsi al meglio una ...

Shattered : Tale of The Forgotten King – Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Con Dark Souls, From Software ha dato vita ad un nuovo genere videoludico che prende nome dallo titolo stesso, ossia Souls Like. Avete mai sentito definire un titolo un Souls Like? Questo perchè il gioco propone meccaniche simili al capolavoro di Miyazaki. Nel corso degli anni abbiamo assistito alla nascita di numerosi giochi della suddetta categoria, alcuni in 3D altri in 2D ma quello di cui vogliamo parlarvi oggi è un calderone ...

The Blacklist 7 ci sarà? Il finale della sesta stagione su FoxCrime il 14 giugno con un colpo di scena su Reddington : La sesta stagione della serie thriller con James Spader termina stasera con un finale shock: ma The Blacklist 7 ci sarà? In questo capitolo, Liz e Jennifer hanno indagato a fondo per scoprire la verità su quanto accaduto la notte in cui il loro vero padre, Raymond Reddington, morì. L'impostore interpretato da Spader intanto ha continuato a fornire nuovi scottanti casi alla Task Force, così da eliminare ogni suo avversario. Tutto cambierà con il ...