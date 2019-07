Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Niente di fatto aldi votazioni per Pedro. Il riconfermatoministro spagnolo socialista non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta del, 176, che gli avrebbe permesso di formare un nuovo. Il leader del Psoe ha incassato solo 124a favore, quelli dei suoi 123 deputati e del rappresentante del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, contro 170 contrari e 52 astenuti. A pesare più di tutti non sono icontrari delle altre grandi famiglie politiche iberiche, come i Popolari o i centristi di Ciudadanos, ma l’astensione di 52 deputati, tra cui i 41 di, la formazione guidata da Pablo Iglesias Turrión con la qualespera di dare vita a unsocialista. Al prossimo, giovedì, al leader del Psoe basterà la maggioranza semplice dell’assemblea per entrare in carica comeministro ...

fattoquotidiano : Spagna, Sanchez non ha sostegno Congresso per formare governo al primo turno. Ora servono i voti di Podemos e dei p… - TutteLeNotizie : Spagna, il Congresso boccia il governo Sanchez al primo turno. Servono i voti di Podemos e… - GianniRosini : Spagna, il Congresso boccia il governo Sanchez al primo turno. Servono i voti di Podemos e dei partiti baschi… -