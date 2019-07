Napoli | prosegue la preparazione | le prime impressioni di Manolas e i sogni di Mertens…

(Di martedì 23 luglio 2019) Continua ad allenarsi nel ritiro di Dimaro il. Dopo la seduta di questa mattina, concesso un pomeriggio di riposo da parte di Ancelotti, mentre domani è attesa l’amichevole contro la Cremonese. Nel frattempo, sono arrivate le parole del nuovo acquisto Kostase di Dries Mertens. “Siamo una squadra forte e tecnica – esordisce il difensore greco ai microfoni di Sky Sport – Stiamo facendo dei buoni allenamenti con intensità. Il gol non importa, bisogna giocare bene e aiutare la squadra a centrare gli obiettivi stagionali. Kalidou è un difensore forte e un ragazzo d’oro, si fa valere dentro il campo, spero che ci troveremo bene, una squadra forte inizia da una difesa forte. Anche Zielinski, Insigne, Mertens mi piacciono molto, sono dei giocatori forti. Nel calcio tutto può succedere, cercando di vincere più partite possibili possiamo battere ...

