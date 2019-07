LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | sciabolatrici in semifinale! Ora tocca ai

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:11 In semifinale incontreremo la fortissima Russia che ha sconfitto la Cina 45-28. 11:09 Finita! Con il brivido l’Italia vola in semifinale: Vecchi perde l’assalto 14-5 ma le azzurre superano comunque l’Ungheria con il punteggio di 45-38. 11:05 Si sblocca Vecchi: 43-33, siamo a due punti dal passaggio del turno. 11:03 Attenzione! Vecchi in difficoltà, l’ungherese apre un parziale di 7-0 ed il totale dice 40-31 per l’Italia. 11:00 Ormai è diventata ordinaria amministrazione per le azzurre, Vecchi arriva all’ultimo assalto in vantaggio 40-24, siamo in10:57 Fantastico parziale di 5-1 di Criscio e risultato di 35-21,a Gregorio e poi a concludere Vecchi. 10:54 Vantaggio in doppia cifra! Brava Vecchi che ci porta sul 30-20 a tre assalti dal termine. 10:51 Finora le azzurre non hanno ...

