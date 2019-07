Juventus | l' Arsenal punta Kean | pronti 40 milioni | i bianconeri vorrebbero la recompra

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Laè pronta a disputare la seconda partita dell'International Champions Cup contro l'Inter, dopo la sconfitta della prima partita contro il Tottenham, finita 3 a 2 per la società inglese grazie al gol decisivo da centrocampo di Kane. Il match contro l'Inter sarà occasione per collaudare e provare l'intesa fra i, che in alcuni tratti del match contro il Tottenham hanno dimostrato molta qualità. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei rinforzi ideali al gioco del tecnico Sarri. Ma sarà dapprima necessario cedere alcuni esuberi: attualmente la rosa bianconera conta 27 giocatori, troppi anche in previsione di registrazione della lista Champions League. Fra gli indiziati a partire ci sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e. E a proposito dellaitaliana, ci sono diverse società interessate ad investire ...

GoalItalia : Kean può lasciare la Juventus: offensiva dell'Arsenal con 35 milioni sul piatto ?? - Sport_Mediaset : #Juve, l'#Arsenal all'assalto di #Kean: offerti 35 mln, ma c'è il nodo recompra. > - TEAMtalk : Juventus defender Daniele Rugani in the frame for Arsenal, claim TuttoMercatoWeb. -