Gli effetti della musica sullo sviluppo dei più piccoli

Internet ci sta cambiando il cervello?/ "Ci indebolisce - ecco Gli effetti negativi" : Internet ci sta cambiando il cervello? I ricercatori parlano di effetti negativi: "Ci indebolisce". E in uno studio spiegano in che modo.

Afa e caldo - Gli effetti sul corpo e i rischi : L’estate è periodo di relax, di viaggi e di nuove scoperte, ma anche un momento dell’anno durante il quale è bene fare attenzione alle conseguenze di afa e caldo. Tra i rischi possibili compare senza dubbio il colpo di calore, ma non solo. Gli effetti del caldo sul corpo riguardano anche le eruzioni cutanee, i crampi e l’insorgenza di edemi. A sottolineare tutto questo e a fornire consigli su come gestire i rischi ci ha pensato ...

Ferro - Gli effetti sul cuore. Quanto bisogna assumerne : L’assunzione di Ferro può avere effetti positivi sulla salute del cuore. A dirlo sono i risultati di uno studio effettuato da un team scientifico dell’Imperial College di Londra. I dettagli di questa ricerca, pubblicati sulle pagine della rivista Journal of the American Heart Association, sottolineano anche l’importanza di non eccedere. Troppo Ferro nel sangue espone infatti a un maggior rischio di coaguli – pericolosi ...

Flat Tax - altolà di Di Maio : «Inaccettabile farla con Gli 80 euro di Renzi» Gli effetti : Il ministro del Lavoro apre alla tassa piatta: «Ben venga, ma Lega trovi coperture. Non si faccia aumentando l’iva o togliendo il bonus di 80 euro»

Quali sono Gli effetti reali della Modalità scura sulla vista? Ecco ciò che dovete sapere : Quali sono gli effetti concreti e realistici della Modalità scura, alias dark mode, che si è stagliata nell'ultimo periodo come uno dei grandi trend del 2019? L'articolo Quali sono gli effetti reali della Modalità scura sulla vista? Ecco ciò che dovete sapere proviene da TuttoAndroid.

I cambiamenti climatici e la corsa folle ai condizionatori : sempre più gas serra per combatterne Gli effetti : Un nuovo studio, tutto italiano, appena pubblicato su Environmental Science and Policy, dimostra che in assenza di politiche mirate ed efficaci, molte famiglie si affideranno ai condizionatori per adattarsi ai cambiamenti climatici, rischiando di generare ancora più emissioni di gas ad effetto serra. La ricerca, guidata da Enrica De Cian, professoressa dell’Università Ca’ Foscari Venezia e ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui ...

Aia - nasce il gruppo deGli arbitri effettivi VAR PRO [DETTAGli] : nasce il gruppo degli arbitri effettivi VAR PRO, con funzioni di Video Assistant Referee, a disposizione della Commissione arbitri Nazionale per il campionato di Serie A, sulla base delle nuove norme di funzionamento degli organi tecnici approvate nella giornata di ieri dal Consiglio federale. Lo ha deciso il Comitato nazionale, riunito a Roma per deliberare anche le nomine necessarie a completare gli organici della dirigenza nazionale e ...

Nuova luce suGli effetti del Prozac : funziona ma non si sa perché : Un team di ricercatori italiani coordinati dal professore Massimo Pasqualetti dell’Università di Pisa ha gettato Nuova luce sul funzionamento della fluoxetina meglio conosciuta con il nome commerciale di Prozac®. Questo farmaco è stato introdotto nel mercato statunitense per il trattamento della depressione nel 1988 ma a più di trenta anni di distanza gli scienziati non sanno ancora esattamente spiegare il suo effetto positivo sul tono ...

Pressione alta e colesterolo : Gli effetti del cumino nero per abbassarli : Preziosissimo e ancora poco conosciuto, può essere l’arma vincente, del tutto naturale, nella battaglia contro Pressione alta e colesterolo, e non solo. Stiamo parlando del cumino nero, un seme di cui, già nell’antichità, erano note le proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche. La spezia era considerata così preziosa che il faraone Tutankamon, nella sua tomba, volle portarsi anfore ricolme di olio di cumino nero, di cui ...

Gli effetti del dl Sicurezza bis : confiscato il veliero Alex : Valentina Raffa Nuova sanzione alla nave sequestrata, sconfinò due volte in acque territoriali. L'armatore: querelo Salvini I l veliero Alex con cui Mediterranea Saving Humans ha condotto a Lampedusa 41 immigrati è stato confiscato e la Ong rischia di perderlo per sempre. Dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della procura di Agrigento, che sta esaminando la documentazione e i video acquisiti dalla Guardia di finanza, e dopo ...

Gli effetti dei dazi di Trump sul prezzo dei videogame : Negli Stati Uniti il prezzo delle console potrebbe salire di un quarto nella stagione estiva, a causa dei dazi imposti dal governo alle importazioni dalla Cina. A rivelarlo è uno studio realizzato dal Trade Partnership for the Consumer Technology Association, che prevede un rincaro di almeno 840 milioni di dollari sui prezzi complessivi di acquisto, come denunciato dalle principali aziende che producono videogiochi. Il 17 giugno, Microsoft, ...

Pressione alta - Gli effetti dell’ibisco per abbassarla e come usarlo : Fattore di rischio cardiovascolare tra i più rilevanti, la Pressione alta può essere prevenuta e tenuta sotto controllo grazie ad alcuni rimedi naturali, come per esempio l’ibisco. Questa pianta, nota anche con il nome latino di Hibiscus Sabdariffa, può essere utilizzata per preparare un infuso ricco di antociani e dal forte potere antiossidante. Le sue proprietà, come già detto, riguardano anche la capacità di tenere sotto controllo i ...

Pressione alta - Gli effetti dell’ibisco per abbassarla e come usarlo : Fattore di rischio cardiovascolare tra i più rilevanti, la Pressione alta può essere prevenuta e tenuta sotto controllo grazie ad alcuni rimedi naturali, come per esempio l’ibisco. Questa pianta, nota anche con il nome latino di Hibiscus Sabdariffa, può essere utilizzata per preparare un infuso ricco di antociani e dal forte potere antiossidante. Le sue proprietà, come già detto, riguardano anche la capacità di tenere sotto controllo i ...

Stiamo tutti bene! Terremoto in California - Ayda Field mostra Gli effetti della scossa : Ayda Field, moglie di Robbie Williams, mostra su Instagram gli effetti del violento Terremoto che ha colpito la California meridionale, avvertito chiaramente fino a Las Vegas. La modella si trovava in Nevada insieme al marito e ai loro tre figli, Teddy, Charlie e Coco, quando l’edificio in cui si trovavano ha cominciato a ondeggiare. Oltre 1200 le scosse registrate, l’ultima delle quali di magnitudo 7.1, verificatasi venerdì sera con epicentro a ...