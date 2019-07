David Parenzo esulta per la chiusura de La Zanzara | Bacioni

In Onda - Giorgia Meloni demolisce David Parenzo : "Balla su di me nel suo libro. Deliri" : "Ha scritto un libro che si chiama I Falsari, che è autobiografico. Prende e manipola i post, miei nello specifico. In uno mette in bocca a me ciò che ha detto lui adesso". Inizia così la demolizione di David Parenzo ad opera di Giorgia Meloni, andata in scena durante l'ultima puntata di In Onda su

In onda - duro scontro tra Giorgia Meloni e David Parenzo : "Mi ha diffamato" : Uno scontro in diretta che ha condizionato tutto il resto dell’intervista. Giorgia Meloni si scaglia contro David Parenzo durante l’ospitata a In onda, mostrando alla telecamera il libro “I falsari” pubblicato di recente dal giornalista padovano.“Ha scritto un libro che si chiama I falsari ed è autobiografico”, tuona la leader di Fratelli d’Italia.prosegui la letturaIn onda, duro scontro tra Giorgia Meloni e David Parenzo: "Mi ha diffamato" ...

David Parenzo e Luca Telese tornano «In Onda» e guadagnano anche la prima serata : David Parenzo e Luca Telese Riparte su La7 In Onda, il talk estivo condotto da David Parenzo e Luca Telese, in onda – al posto di Otto e Mezzo – dal lunedì al sabato alle 20.30 e con un doppio appuntamento in prima serata; ogni martedì e giovedì, infatti, il programma si allungherà fino alle 23.30. In Onda manterrà accesa La7 sull’attualità politica, la cronaca e i temi più caldi del momento, grazie anche ad una squadra di ...

David Parenzo a Blogo : "In Onda sarà un Otto e mezzo più piccante (non troppo - però!)" : "Non mi sento un lavoratore stagionale, non lo sono. Quest'anno ho scritto un libro, ho collaborato con La7 per altre cose, ho fatto la radio. La mia non è una sostituzione estiva. In Onda è un altro programma, nella fascia più autorevole che la rete ha. Non mi sono mai sentito di serie B e voglio essere giudicato per quello che faccio. Durante l'anno non ho trovato spazio? Posso capirlo, il palinsesto è ricchissimo, i programmi sono ...

La Zanzara - Mario Giordano contro David Parenzo : "Schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a". E lui se ne va (VIDEO) : Violento scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce la trasmissione radiofonica di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento telefonico. Tutto nasce da una discussione sul caso Sea Watch 3, ben presto trascesa in accuse e offese reciproche.Se per il conduttore di Rete 4 e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset la nave dovrebbe essere bombardata e affondata e la ...

Scontro a La Zanzara - Mario Giordano dà dello «schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a» a David Parenzo. Lui se ne va : «Ti querelo perché sei uno stron*o» – Video : David Parenzo - La Zanzara Duro Scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce il programma radiofonico di Radio 24 insieme a Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento. Tema della diatriba: la Sea Watch 3, la nave con 42 migranti bloccata in mare ormai da giorni a poca distanza da Lampedusa. I due non se le mandano a dire, con accuse anche personali e minacce di querela. Giordano non usa mezzi termini nel ...

David Parenzo ad Agorà : "L'Italia è sfinita. Ci sono tre governi - quello di Tria e Conte mette delle pezze" : "L'Italia è sfinita. Ci sono in questo momento tre governi: quello di Giovanni Tria e Giuseppe Conte che provano a mettere delle pezze, stanno sempre al telefono, in trattativa, sembrano Lino Banfi alla catena di montaggio poi c'è quello della Lega che ha vinto le elezioni europee e che squaderna tu

Tagadà - siparietto tra Mario Giordano e David Parenzo. «Hai un problema - curati» – Video : Tagadà, Giordano e Parenzo A Tagadà, il confronto tra Mario Giordano e David Parenzo è finito in burla. Nel teatrino dei talk show, ogni tanto, il gioco delle parti non regge: come oggi su La7, dove i due giornalisti si sono scontrati sull’austerità imposta dall’Europa. Il botta e risposta, però, si è trasformato in un siparietto. Giordano stava sostenendo che con le politiche restrittive “non solo il Paese non è cresciuto, ma ...