C' è un' app che aiuta gli albanesi a ottenere la cittadinanza

Fonte : agi

(Di martedì 23 luglio 2019) Ermir Lushnjari, albanese naturalizzato italiano, 8 anni fa ha conquistato con fatica e pazienza la sua. E oggigli stranieri che devono districarsi in quella giungla della burocrazia italiana per arrivare pronunciare il tanto atteso giuramento. Come ci riesce? Con un'app gratuita e semplice da usare. “A prova di bambino”, dice all'Agi Ermir, 36 anni, consulente legale. Lanciata nel febbraio 2018, l'app, che si chiama Caj Mali come “un tè di montagna di facile preparazione”, conta oggi 10 mila utenti in più di 80 Paesi del mondo. “Sono perlopiù persone sposate con un cittadino italiano e residenti all'estero”. Lo strumento “si propone di fornire agli utenti informazioni utili e complete o semplicemente permettendoti di verificare a che punto sia la tua pratica”. Nello specifico l'app ha 4 funzioni: Controllo pratica Info...

