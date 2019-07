Boris Johnson è il nuovo premier e leader dei Tory

Boris Johnson a Downing Street. La Brexit è nelle sue mani : Tutto come da copione: Boris Johnson è il vincitore del ballottaggio con Jeremy Hunt per la guida del partito conservatore britannico. Da domani, sarà sua la carica di primo ministro: a lui spetterà il compito di guidare il Regno Unito nel percorso a ostacoli della Brexit, ultima scadenza il 31 ottobre. Ed è già lui il nuovo spauracchio d’Europa, come si evince dalle parole del vicepresidente della ...

Boris Johnson è il nuovo primo ministro del Regno Unito : Boris Johnson (foto: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images) L’ex sindaco di Londra ed ex ministro degli Esteri ce l’ha fatta. Boris Johnson è da oggi il nuovo primo ministro del Regno Unito. La sua vittoria è stata annunciata da Dame Cheryl Gillan, membro del 1922 Committee, il gruppo parlamentare del partito conservatore alla Camera dei Comuni, nel corso di una conferenza del Partito conservatore al QEII Centre, il centro ...

C’è un piccolo buco nero nella storia ostentata di Boris Johnson : "Ho spesso pensato che la sua idea di diventare il re del mondo fosse determinata dal desiderio di mettersi al riparo da ogni sofferenza, di essere in qualche modo invincibile, protetto dal dolore, il dolore per la vita, il dolore per una madre che è scomparsa, il dolore per il divorzio dei suoi gen

E se Boris Johnson fosse una sorpresa? : Qualche anno fa Boris Johnson, allora giornalista del settimanale conservatore Spectator, mi chiama per sapere se mi fosse possibile metterlo in contatto con Berlusconi. Con tutta la simpatia per quel mattoide adorabile, mi guardai bene dallo stabilire un contatto. Nella mia veste di amico e consigl

Boris Johnson è nei guai? : Dopo che la polizia è intervenuta a casa sua per via di una lite con la compagna c'è chi gli chiede spiegazioni, lui si rifiuta di darle e sta diventando un problema

Brexit - Boris Johnson sta per finire in una trappola. Come ne uscirà? : Sembra ormai inevitabile che alla fine di luglio Boris Johnson verrà eletto primo ministro dai membri del partito conservatore. Boris vincerà perché il partito conservatore è per il 90 per cento sicuro che il Regno Unito debba guardare a ovest, verso l’Atlantico, e mettersi dietro le spalle la pessima esperienza con il Vecchio Continente, tutto ciò nonostante soltanto il 48 per cento dell’elettorato del Regno Unito molto probabilmente è a ...

Boris Johnson - LITE FURIOSA CON LA FIDANZATA/ 'Metti giù le mani' - arriva la polizia : Un bicchiere di vino versato sul divano da BORIS JOHNSON dà inizio alla LITE FURIOSA con la FIDANZATA Carrie: i vicini chiamano la polizia...