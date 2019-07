Autonomia | Flc Cgil Sicilia | ‘scuola e istruzione devono restarne fuori’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che la scuola e l’restino completamente fuori dal progetto del governo sull’differenziata. Le pretese avanzate dalle Regioni che invocano l’differenziata non fanno altro che aumentare il divario tra Nord e Sud, in termini di qualità e di diritti negati agli studenti e ai lavoratori. A Palermo come a Milano la scuola deve offrire le stesse opportunità e le stesse condizioni a tutti”. . Così il segretario regionale della FlcAdriano Rizza. “Sul tema della mobilità – prosegue – è inaccettabile concedere alle regioni la facoltà di aumentare il periodo di permanenza nella sede di servizio, derogando alle leggi nazionali e alla contrattazione collettiva. è evidente l’intento di colpire e scoraggiare il personale docente e Ata meridionale ...

PortalEducatori : #educatori (Autonomia, Flc Cgil Sicilia: aumento permanenza dopo assunzione colpisce docenti e ATA meridionali che… - orizzontescuola : Autonomia, Flc Cgil Sicilia: aumento permanenza dopo assunzione colpisce docenti e ATA meridionali che si spostano… - Rex63Roberto : RT @FLCCGIL: #Scuola e #istruzione fuori dal progetto di #AutonomiaDifferenziata? Una buona notizia, ma attendiamo di vedere i testi. Misur… -