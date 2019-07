Spazio | India | countdown per la missione lunare Chandrayaan-2

Spazio - India : domani nuovo tentativo di lancio per la missione lunare : La seconda missione di esplorazione lunare dell’India, Chandrayaan-2, è stata riprogrammata per domani, 22 luglio, alle 14:43 ora locale, dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh: lo ha annunciato via Twitter l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale. Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, l’ISRO ha comunicato il ...

Spazio - India : domani il nuovo tentativo di lancio per la missione lunare : La seconda missione di esplorazione lunare dell’India, Chandrayaan-2, è stata riprogrammata per domani, 22 luglio, alle 14:43 ora locale, dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh: lo ha annunciato via Twitter l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale. Il primo tentativo di lancio, lo scorso il 15 luglio, non ha avuto successo: meno di un’ora prima dell’orario previsto, l’ISRO ha comunicato il ...

Spazio - l’India torna sulla Luna : oggi il lancio della missione “Chandrayaan 2” : Conto alla rovescia per la missione Chandrayaan 2, destinata a portare l’India per la seconda volta sulla Luna. Tutto al momento sembra procedere secondo programma e la sonda attende il momento del lancio, previsto alle 23,21 italiane con il veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III dalla base Satish Dhawan, sulla costa sudorientale del Paese. Costata 142 milioni di dollari e organizzata dall’agenzia spaziale indiana Isro ...