Milan cede Andre’ Silva | parte assalto a Correa

L'Inter potrebbe vendere Joao Mario - il Milan vorrebbe cedere Laxalt - Castillejo e Borini : E' tempo di cessioni in casa Inter e in casa Milan. I nerazzurri, secondo varie fonti, starebbero cercando di piazzare qualche colpo in uscita per finanziare la nuova campagna acquisti. Sul taccuino dei cedibili sarebbe finito Joao Mario, che senza mai convincere del tutto con la maglia delL'Inter addosso, potrebbe lasciare in questa sessione di mercato....Continua a leggere

Milano - cede grata del parcheggio dell’ospedale San Raffaele : 54enne è grave dopo volo di 13 metri : Ha fatto un volo di 13 metri all’interno del parcheggio sotterraneo dopo che la grata su cui stava camminando ha ceduto, facendolo precipitare di sotto. È successo intorno alle 22.30 di venerdì a Milano, all’ospedale San Raffaele: l’uomo, un 54enne, è ora ricoverato in gravi condizioni nello stesso ospedale. Nella caduta ha riportato infatti numerose fratture, tra cui quella del bacino e delle caviglie, come riferisce il ...

Mercato Milan : è fatta per Theo Hernandez - potrebbe cedere Biglia e Cutrone per Veretout : Il Mercato del Milan starebbe per inserire un altro tassello al mosaico che lentamente prende forma. Dopo l'arrivo di Krunic, sarebbe davvero a un passo l'acquisto di Theo Hernandez dal Real Madrid. Il terzino ha svolto in mattinata le visite mediche presso il centro specializzato rossonero e adesso si aspetta solo che venga ufficializzato il suo arrivo. In giornata ci sarebbe stato anche l'avvicinamento del Milan alla Fiorentina per il ...

Ufficiale – Milan fuori dall’Europa League. La Roma accede direttamente : Il sito del TAS ha appena pubblicato il Consent Award tra Milan e Uefa con il quale è stata sancita l’esclusione del club rossonero dalla prossima edizione dell’Europa League. Il TAS si è pronunciato: la sentenza è arrivata da pochi minuti e l’esclusione dei rossoneri dalle Coppe è adesso Ufficiale. I rossoneri sono stati penalizzati come conseguenza del mancato raggiungimento degli obblighi relativi al break-even finanziario ...

