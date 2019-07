LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | argento per le fiorettiste | la Russia vince al

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettiste in pedana per l’oro! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 Finita! La Svizzera batte la Cina 45-35 e conquista il bronzo. 18:04 La Svizzera si avvicina alla vittoria: 40-33, Heinzer deve gestire contro Lan. 17:58 Assalto molto favorevole alla Svizzera che si porta sul 32-27, ora Niggeler e Dong in pedana. 17:52 A tre assalti dal termine la Cina passa in vantaggio per 24-23, match equilibratissimo. 17:39 Al termine della quarta frazione sempre un ...

15:43 Finita! L'Italia della sciabola femminile si libera di Hong Kong 45-28 e accede ai quarti di FINALE. 15:40 Vecchi dopo un avvio in sordina mantiene le 14 stoccate di vantaggio: 40-26 per le azzurre, Gregorio per chiudere i conti. 15:37 Criscio eccezionale, 35-21 e Italia a 10 punti dai quarti. 15:35 L'Italia scava il solco con Vecchi, 30-19 e ora basterà gestire le ultime tre ...

FIORETTISTE IN FINALE PER L'ORO! Spadisti al quinto posto
13.43: Alle 14.00 inizia il cammino anche delle sciabolatrici con la sfida dei sedicesimi contro il Vietnam. 13.40: quinto posto! Netta vittoria per 45-25 dell'Italia contro la Corea del Sud nella spada maschile. Alla fine gli azzurri hanno avuto una grande reazione d'orgoglio e ottenuto un piazzamento importante in ottica qualificazione olimpica. 13.35: Vittoria dei fiorettisti ...

FIORETTISTE IN FINALE PER L'ORO! Spadisti sconfitti ai quarti dall'Ucraina
25-25 Fichera pareggia i conti a 2'35" dalla fine! 24-25 L'Italia si presenta all'ultimo assalto tra Fichera e Khodos con un punto da recuperare. 21-23 La Russia allunga nell'ottavo assalto con Bida su Garozzo. Nel frattempo è 20-20 tra Italia e Russia nella semiFINALE del tabellone 5°-8° posto della spada maschile. Italia in FINALE per l'oro!!! Le azzurre ...

FIORETTISTE IN SEMIFINALE! Attesa per gli spadisti
9.19 ITALIA IN SEMIFINALEE!!! Il Dream Team azzurro del fioretto non delude e travolge 44-25 il Giappone. 43-25 Punto per Azuma, mancano 10″. 43-24 Ancora l'azzurra. 42-24 Stoccata per Di Francisca. 41-24 Altro punto per Azuma. 41-23 Punto giapponese. 41-22 Attacco di Di Francisca. 40-22 L'Italia vola verso la vittoria, manca solo l'ultimo assalto: Di Francisca contro ...

fioretto donne a caccia dell'oro - inizia il cammino di sciabolatrici e fiorettisti
Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell'Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ottava giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Al Syma Center di Budapest (Ungheria) si assegneranno oggi i titoli nelle gare a squadre di fioretto femminile e spada maschile. L'Italia andrà a caccia di quella medaglia d'oro ...

21 luglio - spadiste e sciabolatori di bronzo - fiorettiste e spadisti ai quarti
18.01: Quinta medaglia di bronzo per l'Italia in questa rassegna iridata, il secondo odierno dopo quello conquistato dalle spadiste. 45-38 C'E' LA STOCCATA! L'Italia vince il bronzo nella prova a squadre di sciabola maschile. 44-38 Incredibile la rimonta di Wagner. Curatoli ha preso addirittura tre cartellini rossi. Serve ancora una stoccata. 40-26 Berrè mette in ...

21 luglio - sciabolatori e spadiste per il bronzo. Fiorettiste e spadisti ai quarti!
20-15 Navarria regge e mette a segno due stoccate di fila fondamentali! 18-15 Kryvytska riporta l'Ucraina a -3. 18-14 Una stoccata a testa dopo 1′ di assalto. Federica Isola perde 5-6 l'assalto ma conserva quattro punti di vantaggio. Ora tocca a Navarria contro Kryvytska. 17-13 Dopo un colpo doppio va ancora a segno Bezhura. 16-11 Bezhura prova a ricucire il divario con tre ...

21 luglio - sciabolatori e spadiste per il bronzo. Fiorettiste ai quarti
14.10: Il prossimo appuntamento con italiani in pedana è l'ottavo di finale della spada maschile tra Italia e Germania alle 15.20. 14.00: Arrivano buone notizie dalla spada maschile con il successo nei sedicesimi degli azzurri. 45-30 contro l'Uzbekistan. 13.58: Appuntamento alle 17.10 con la finale del bronzo contro la Germania, che ha perso 45-22 dalla Corea del Sud. 38-45: Niente ...

21 luglio - SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Spadiste per il bronzo (ore 16.20). Buon inizio delle fiorettiste
6-10 Allunga il vantaggio l'Ungheria. Ora Berrè e Gemesi. 2-5 Curatoli soffre nel primo assalto. Ora Samele e Szilagyi. 13.15: Comincia la semifinale. In pedana Curatoli e Szatmari 13.01: Appuntamento alle 13.15 con la semifinale della sciabola maschile tra Italia e Ungheria 12.50 Finisce qui. L'Italia viene sconfitta in semifinale dalla Cina per 44-31 e dovrà quindi accontentarsi della ...

21 luglio - SPADISTE E SCIABOLATORI IN SEMIFINALE! Buon inizio delle fiorettiste
11.51 40-19. Parziale di 5-0 per Errigo, ora l'ultimo assalto di Di Francisca. 11.48 Palumbo aumenta il vantaggio, 35-19. 11.44 Torniamo al fioretto femminile, dove l'Italia è avanti 30-16 contro l'Ucraina dopo sei assalti. 11.42 ITALIA IN SEMIFINALEEEE!!!! Gli SCIABOLATORI azzurri battono 45-33 la Georgia e volano in semifinale, dove affronteranno i padroni di casa ...

21 luglio - SPADISTE IN SEMIFINALE! Buon inizio delle fiorettiste
10.56: Tra pochissimo in pedana gli sciabolatori azzurri con il loro quarto di finale contro l'Ucraina. 10.50: Alle 12 l'appuntamento con la semifinale contro Corea del Sud o Cina. 10.48: SEMIFINALEEEEEEE! GRANDE ITALIA! Battuti gli Stati Uniti per 25-22. Splendida prestazione delle azzurre. 25-22 ANCORA ROSSELLA! 24-22 COLPO DOPPIO! CI SIAMO QUASI! 23-21 SIIIII! STOCCATA DI ...

21 luglio - Fiorettiste agli ottavi - spadiste e sciabolatori per il podio.
9.18: L'Italia si qualifica per gli ottavi. 43-20 per la Romania. 9.12: 40-16 per l'Italia. Ora Volpi in pedana per chiudere la contesa. 9.08: Prima degli ultimi due assalti. Italia-Romania 35-14. 9.04: Errigo prosegue il dominio azzurro. 30-14. 8.59: Volpi porta l'Italia sul 25-12. 8.56: Italia sempre in pieno controllo. 20-10 per le azzurre. 8.50: Errigo domina e ...

21 luglio - spadiste e sciabolatori per il podio. Inizia il cammino di fiorettiste e spadisti
Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell'Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Dopo gli assalti individuali, sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) i riflettori si sposteranno sulle gare a squadre, con ben quattro prove in programma oggi. Per gli ...